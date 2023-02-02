專才為方便往返內地460萬購嘉湖山莊付辣稅　待日後退回

內地專才為方便往返內地，先付辣稅購入天水圍嘉湖山莊兩房單位，成交價460萬元，另付138萬元辣招稅，打算日後再退回稅款。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯馬鴻德表示，堅尼地城高逸華軒高層J室，實用面積約450方呎，兩房間隔，全山景，獲外區用家以998萬元入市，呎價約22,178元，原業主於2015年9月以約870萬元購入，是次轉售帳面獲利128萬元。

●美聯江雲龍稱，北角維港頌3座高層A室，實用面積約1,070方呎，套三房間隔，擁海景，獲一直對屋苑情有獨鍾的同區業主以3,068萬元購入，呎價約28,673元，原業主於2017年6月以約2,780.3萬元購入，轉手帳面獲利約287.7萬元，物業升值約10%。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角和富道和富中心3座高層D室，實用面積約733方呎，套三房間隔單位，成交價1,095萬元，呎價約14,939元，原業主於去年10月放盤，原先叫價1,250萬元，最終減價155萬元成交，減幅約12.4%。

●中原莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城恆山閣高層A室，實用面積約593方呎，兩房間隔，望內園景，早於2021年9月以1,320萬元放盤，最終累減270萬元，以1,050萬元易手，呎價約17,707元，新買家屬於用家。

●中原施志鋼透露，鰂魚涌嘉榮大廈中層B室，實用面積約325方呎，兩房間隔，望部分海景，以516萬元易手，呎價約15,877元，新買家屬於用家。

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九龍區

●中原許永生稱，長沙灣碧海藍天1座中層H室，實用面積約577方呎，三房間隔，享市景，最初開價940萬元，最新減至913萬元成交，呎價約15,823元，新買家為外區客。

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新界區

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳清水灣半島5座中高層F室，實用面積約525方呎，兩房間隔，新買家為一對年輕夫婦，因加添家庭成員，參考單位照片後再安排睇樓，終以685萬元成交，呎價約13,048元，原業主2019年以693萬元購入，轉手帳面蝕8萬元。

●美聯黃家迎稱，將軍澳蔚藍灣畔2座極高層A室，實用面積約742方呎，套三房連士多房間隔，終以1,300萬元易手，呎價約17,520元，原業主於2007年5月以490萬元購入，持貨超過15年帳面獲利810萬元，單位升值逾1.6倍。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢清水灣下洋村雙號屋村屋全幢，五房三套房間隔，原先叫價1,800萬元，減價170萬元，獲用家以1,630萬元承接，減幅約9.4%，低市價約5%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山銀湖‧天峰7座中層G室，實用面積約564方呎，兩房間隔，放盤兩星期，叫價860萬元，減32萬至828萬元成交，減幅約3.7%，呎價約14,681元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區1月錄約134宗二手買賣，海典居佔約5宗，屋苑1座中層E室，實用面積約574方呎，兩房間隔，開價約800萬元，零議價易手，呎價約13,937元，新買家為用家。

●中原徐可志指，馬鞍山新港城1月共錄約12宗二手買賣，屋苑P座中層6室，實用面積約337方呎，兩房間隔，放盤時開價約580萬元，議價後以520萬元易手，呎價約15,430元，新買家為用家。

●中原歐偉基透露，大圍區1月共錄約62宗二手買賣，按月升約五成，新居屋美盈苑中層6室，實用面積約445方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約520萬元，議價後售508萬元，呎價約11,416元，原業主2017年5月購入，帳面獲利約251萬元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛世5座南翼低層B室，實用面積約786方呎，套三房間隔，望山景，放盤6星期，原先叫價1,300萬元，微減22萬至1,278萬元成交，呎價約16,260元。

●中原黎宗文指，沙田碧濤花園1月共錄約4宗買賣，屋苑2期富臨閣中層C室，實用面積約651方呎，三房間隔，去年底放盤時叫價約800萬元，日前議價後以735萬元易手，呎價約11,290元，累減65萬元，新買家為用家。

●中原王勤學表示，元朗區1月錄約84宗二手買賣，2月份速錄7宗買賣，YOHO Town第11座中層F室，實用面積約393方呎，兩房間隔，開價630萬元，獲上車客垂青洽購，議價後以598萬元成交，呎價約15,216元，減幅約5%。

●祥益袁思賢稱，屯門啟豐園3座中層F室，實用面積約325方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，減價20萬元，區內首置客決定以400萬元購入自用，呎價約12,308元，原業主於2018年以約490萬購入，轉手帳面虧蝕約90萬元。

●美聯姚偉明透露，荃灣爵悅庭南爵極高層G室，實用面積約555方呎，三房間隔，原業主換樓，故放售單位，首置客以920萬元購入，呎價約16,577元，原業主於2012年以580萬元購入，持貨逾10年帳面獲利340萬元。

●中原范德輝稱，青衣青怡花園5座高層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，叫價590萬元，去年9月放盤，經多次減價，終售505萬元，呎價約14,723元，新買家為上車客，獲父母資助首期，見上址有裝修，又鄰近家人住處，睇樓後隨即議價入市。

●美聯凌光盛稱，馬灣珀麗灣27座低層C室，實用面積約574方呎，兩房間隔，同時享海景及內園景，新買家為區內分支家庭，父母出首期為兒子置業，原業主開價650萬元，經數輪議價，減價62萬元，終以588萬元成交，呎價約10,244元。

●中原張奇瑋表示，踏入2月，東涌區速錄得兩宗買賣，映灣園11座中層C室，實用面積約563方呎，兩房間隔，於去年5月交吉以800萬元放售，今年1月最新叫價688萬元，經議價後以650萬元易手，呎價約11,545元，新買家為在機場工作的上車客。

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