傳統豪宅難逃蝕讓！傳禮頓山、又一居業主損手甩貨...

樓價回調，連向來抗跌力強的豪宅亦未能幸免。傳統豪宅區出現蝕讓潮，跑馬地禮頓山錄近年罕見損手成交，收租盤市傳以3,488萬元售出，物業不足4年帳面貶值逾40萬元。

市場消息透露，上述單位為9座一個中低層單位，實用面積約924方呎，為兩房連套房設計，曾叫價3,580萬元放售，最終以呎價約37,749元易手。原業主於2019年中購入單位收租，物業帳面跌價約1.2%。

北角維港頌再錄「蝕本」交易。中原陳家鴻透露，屋苑5座高層A室，實用面積約1,048方呎，套三房間隔，享全海景，獲數組買家出價洽購，由3,400萬元搶高128萬元，以3,528萬元成交，呎價約33,664元，原業主於2017年以3,778萬元買入，帳面蝕250萬元。

九龍傳統豪宅區都錄低於購入價轉手個案。消息稱，九龍塘又一居複式戶售1,800萬元，較2018年連車位購入價帳面低約300萬元，扣除車位料仍要損手。何文田ONE HOMANTIN一個低層單位售約908萬元，也低於6年前購入價。

新界住宅蝕幅更明顯。中原吳嘉權表示，火炭銀禧花園3座中層F室，實用面積約510方呎，兩房間隔，開價約690萬元，議價後獲上車客以655萬元購入，呎價約12,843元。原業主於2019年4月以765萬元購入，帳面虧蝕110萬元，或貶值約14%。

該行徐家倫指，大埔白石角海日灣B2座中層H室一房戶，獲投資者以628萬元承接，呎價約13,419元。原業主於2019年以約657萬元購入，持貨約4年帳蝕約29萬元。