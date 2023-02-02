新盤受惠通關後市況明朗 兆康項目加緊銷售步伐
2023年02月02日 21:29
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受惠通關效應，市況漸轉明朗，發展商加快推盤步伐。其中，屯門兆康項目新期數公布已獲批預售，將於兩周內上載樓書及公布價單。
●屯門兆康NOVO LAND 2B期已批預售 部署月內開售
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND 2B期，已獲批預售樓花同意書。新地副董事總經理雷霆表示，項目兩周內會上載樓書、公布價單及開放示範單位，部署月底開售，將會成為兔年第一個大型新盤。
新地代理總經理陳漢麟指，今期位處整個項目的單邊，景觀開揚，並設於商場基座之上，由兩座住宅大樓組成，提供729伙。戶型分布方面，一房及兩房佔整體九成，今期不設開放式戶。定價會參考同系列第1期。
●會地擬年內推售6至7個項目 涉逾3,000伙
會德豐地產主席梁志堅表示，雖然去年的銷售成績受疫情影響較遜色，但銷售金額亦接近100億元，今年部署推出6至7個項目，對地產市道有把握，預料全年樓價有5至7%增長。
會德豐地產常務董事黃光耀表示，年內推售的樓盤將以鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO為兔年頭炮項目，他形容該盤為市區上車客首選。而第二季將推售與其他發展商合作發展的九龍承豐道19號第1期，提供361伙。至於，將軍澳日出康城12期第1期涉650伙，啟德MIAMI QUAY II涉571伙，兩盤安排年中登場。
●啟德海灣1有機會於本月推售
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣1，有機會於本月推售。嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明指出，整個啟德海灣項目提供2,138伙，佔約六成為兩房戶，項目將設有5個示範單位，集團會密切留意市況，樓盤第1期涉及1,017伙，有機會於2月推售，定價參考同區新盤。
會德豐地產助理總經理(項目設計及市務)潘鴻文表示，啟德地區配套日漸成熟，全新D3路(都會公園段)亦已啟用，相信啟德海灣1可成為市場焦點。中國海外地產董事總經理游偉光指出，項目設有大型四季園林，項目綠化比例超過30%，居住環境具有獨特優勢。
●西半山大學閣三房售8,080萬元
港島豪宅連續兩日錄得大額成交，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周四(2日)再透過招標以8,080萬元沽出一伙三房戶。上述為1座10樓A室，實用面積1,584方呎，現為三房一套間隔，連1車位沽出，呎價約51,010元。該盤由開售至今，累計沽出21伙，總成交金額約17.09億元。
●啟德尚‧珒溋三房呎價約30,057元
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周四(2日)沽出第1座33樓C室，實用面積760方呎，三房間隔，成交價2,284.36萬元，呎價約30,057元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連沽4伙 涉逾1,676萬元
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周四(2日)連沽4伙，共涉1,676.74萬元。4伙的成交價介乎293.23萬至467.58萬元，呎價約14,356至約15,037元。當中，D座15樓11室，實用面積318方呎，一房連衣帽間間隔，成交價467.58萬元，呎價約14,704元。
●黃竹坑站港島南岸第2期單日售出兩伙 吸金逾7,402萬元
港島區新盤餘貨錄得承接，由嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周四(2日)以現樓形式作新一輪銷售，並錄得兩宗成交，共涉及7,402.56萬元。據項目成交紀錄冊顯示，項目第1A座17樓B室，實用面積934方呎，三房連儲物室間隔，以3,950.88萬元成交，呎價約42,301元。該買家採用建築期付款計劃入市。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna單日沽兩伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，最新沽出兩伙，總成交金額1,825.24萬元。當中，第8A座8樓A室，實用面積674方呎，三房間隔，成交價913.67萬元，呎價約13,556元。
●將軍澳日出康城LP10啟德新展覽廳開幕
一手市場氣氛回暖，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，部署短期內以現樓形式展開新一輪銷售。南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎表示，該盤設於啟德AIRSIDE的展覽廳周四(2日)舉行開幕儀式，成為AIRSIDE首個啟用租戶，該盤展覽廳短期內會開放予公眾參觀。另外，是日有逾百名地產代理獲邀參觀項目展覽廳。