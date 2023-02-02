新盤受惠通關後市況明朗　兆康項目加緊銷售步伐

受惠通關效應，市況漸轉明朗，發展商加快推盤步伐。其中，屯門兆康項目新期數公布已獲批預售，將於兩周內上載樓書及公布價單。

●屯門兆康NOVO LAND 2B期已批預售 部署月內開售

新地代理總經理陳漢麟指，今期位處整個項目的單邊，景觀開揚，並設於商場基座之上，由兩座住宅大樓組成，提供729伙。戶型分布方面，一房及兩房佔整體九成，今期不設開放式戶。定價會參考同系列第1期。

●會地擬年內推售6至7個項目 涉逾3,000伙

會德豐地產主席梁志堅表示，雖然去年的銷售成績受疫情影響較遜色，但銷售金額亦接近100億元，今年部署推出6至7個項目，對地產市道有把握，預料全年樓價有5至7%增長。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，年內推售的樓盤將以鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO為兔年頭炮項目，他形容該盤為市區上車客首選。而第二季將推售與其他發展商合作發展的九龍承豐道19號第1期，提供361伙。至於，將軍澳日出康城12期第1期涉650伙，啟德MIAMI QUAY II涉571伙，兩盤安排年中登場。

●啟德海灣1有機會於本月推售

會德豐地產助理總經理(項目設計及市務)潘鴻文表示，啟德地區配套日漸成熟，全新D3路(都會公園段)亦已啟用，相信啟德海灣1可成為市場焦點。中國海外地產董事總經理游偉光指出，項目設有大型四季園林，項目綠化比例超過30%，居住環境具有獨特優勢。

●西半山大學閣三房售8,080萬元

港島豪宅連續兩日錄得大額成交，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周四(2日)再透過招標以8,080萬元沽出一伙三房戶。上述為1座10樓A室，實用面積1,584方呎，現為三房一套間隔，連1車位沽出，呎價約51,010元。該盤由開售至今，累計沽出21伙，總成交金額約17.09億元。

●啟德尚‧珒溋三房呎價約30,057元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連沽4伙 涉逾1,676萬元

●黃竹坑站港島南岸第2期單日售出兩伙 吸金逾7,402萬元

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna單日沽兩伙

●將軍澳日出康城LP10啟德新展覽廳開幕

一手市場氣氛回暖，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，部署短期內以現樓形式展開新一輪銷售。南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎表示，該盤設於啟德AIRSIDE的展覽廳周四(2日)舉行開幕儀式，成為AIRSIDE首個啟用租戶，該盤展覽廳短期內會開放予公眾參觀。另外，是日有逾百名地產代理獲邀參觀項目展覽廳。