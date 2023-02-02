美股個別發展　道指挫166點　Meta大漲18%

聯儲局議息結果公布後，美股三大指數周四早段個別發展，道指曾跌166點，報33,926點；標指升33點，報4,152點；以科技股為主的納指升238點，報12,054點。

摩根資產管理全球市場策略師Kerry Craig表示，雖然聯儲局試圖發出要繼續收緊貨幣政策的信號，但實際傳遞的卻是「更為溫和的訊息」，未有真正地推翻市場認為「利率不會超過5厘」的預期。聯儲局主席鮑威爾的言論也令人覺得，他似乎不關心近期金融狀況的短期變動，而更着眼於加息對經濟產生的滯後影響。

Facebook母公司Meta上季的收入與盈利雖然雙雙倒退，但業績展望仍好過市場預期，加上其公布了400億美元的回購計劃，推動其股價早段升18.58%。

美國藥廠默克(Merck)公布，截至去年底止一季收入按年增長2.28%至138.3億美元；淨利潤按年跌21.02%至30.17億美元；撇除若干項目的經調整淨利潤，則按年下跌10.08%至41.29億美元。季內新冠口服藥Lagevrio相關收入為8.25億美元，按年跌13.34%，惟撇除匯率的不利因素後錄得約2%的增長，主要受英國及日本的銷售帶動，惟部分遭美國銷情下滑所抵銷。默克預期今年收入介乎572億至587億美元，其中包括約10億美元的Lagevrio銷售額。

道指藍籌股、美國工業巨頭Honeywell公布，截至去年底一季收入按年增長6.11%至91.86億美元；經調整每股盈利按年升20.57%至2.52美元。公司表示，截至去年底其積壓訂單總額仍達到296億美元的紀錄新高，有助支撐今年的收入增長，料全年收入介乎360億至370億美元，相當於撇除併購影響後實現2至5%的內生收入增長。