東方日報B1：港息不變　或提早見頂

美國聯儲局一如預期宣布加息四分之一厘，步伐進一步放緩之際，滙豐等本港大型銀行決定按兵不動，維持最優惠利率(P息)不變，港息見頂信號隨即轉強，按揭界更不排除本港加息周期或已完結。不過，金管局總裁余偉文強調，美國加息周期未完，香港銀行同業拆息在往後一段日子可能仍保持在高水平。

金管局則按既定機制上調貼現窗基本利率0.25厘，至5厘。總裁余偉文預計港元拆息在往後一段日子或保持高水平，提醒市民要對銀行借貸利率可能進一步上升有所準備，並在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。不過，美國加息並不影響香港金融穩定，香港的貨幣及金融市場保持暢順運作，聯繫匯率及利率自動調節機制行之有效。

另外，去年本港樓價狂瀉一成半拖累負資產個案湧現，余偉文就此強調，較重要是看供款人是否可繼續供樓，認為該指標目前風險可控，現時樓市氣氛有好轉，會觀察樓市情況檢視政策。

這次港銀未有跟加息，中原按揭董事總經理王美鳳認為，港元拆息與美息明顯拉闊達兩厘，反映港元資金充裕，相信是近日金融及投資環境向好吸引資金留港，令拆息與最優惠利率差距擴闊至3.1厘，遂令銀行未有進一步上調存貸息率之需要。事實上，香港銀行同業拆息(HIBOR)周四全告下跌，與樓按相關的一個月期息率回落至2.53369厘，按日跌0.12298厘，跌足9個交易日。

王續指，美國加息周期已近尾聲，港息調整是否已提早完結仍視乎未來拆息走勢、資金流向等。今年市場聚焦「復常」，令本港經濟及投資環境進一步向好，料市場資金維持充裕，她不排除本港加息周期或已完結，即使年內若需再加P，相信僅再多一次。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，港銀暫未有即時加息壓力，但美國通脹率與目標2%仍有一段距離，加上中美貿易及俄烏問題等打擊全球經濟活動，仍為通脹帶來不確定性。他認為，今年美國加息仍會持續並以降低通脹為主，港美息口差距將進一步擴闊，拆息仍有上升壓力。

隨着中港兩地正式恢復通關，曹德明指，經濟將逐步復常，消費者信心開始增強，加上滙豐宣布P息維持不變，業主供樓負擔暫未增加，對本港樓按市場俱有正面支持作用。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明亦指，樓市氣氛已見回暖，樓價亦見喘穩，預期2月在新盤推盤步伐加快的帶動下，全月一手交投有望錄約2,000宗水平，將創半年新高；而二手成交量亦有望升至5,000宗，屆時料創19個月新高。