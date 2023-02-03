鄧聲興：政策密集催谷　儲能行業有景

數據顯示，2022年中國新能源項目投資金額高達9.2萬億元人民幣(下同)，新能源產業已成為新興科技產業的重點投資領域。

去年中國新能源行業內投資資金主要流向風電及太陽能發電，金額約3.4萬億元，佔比約36.9%；儲能投資總額2.7萬億元，佔比約29.3%；鋰電池儲能投資總金額2.2萬億元，佔比約23.6%；氫能投資總額超過6,800億元，佔比約7.4%。國務院新聞辦公室亦舉行《新時代的中國綠色發展》白皮書新聞發布會，截至去年底，全國風電及太陽能發電裝機突破了7億千瓦，風電及太陽能發電裝機均處於世界第一；去年風電及太陽能新增裝機佔全國新增裝機的78%，新增風電及太陽能發電量佔全國當年新增發電量的55%以上。

設施需求變得重要

中國的風電和太陽能發電裝機容量居世界首位，佔全球總量的35%以上。隨着實現氣候目標的要求不斷提高，爲了確保隨時可用且持續不斷的供應，對儲能設施的需求也變得至關重要。

預期今年儲能有望成為最亮眼的板塊之一，多項政策齊發促進儲能發展，行業發展動力十足。1月12日國家能源局發布《新型電力系統發展藍皮書（徵求意見稿）》，其中指出，至2030年，以壓縮空氣儲能、電化學儲能、熱儲能等日內調節為主的多種新型儲能技術路線並存，重點依託友好型「新能源+儲能」電站、基地化新能源配件儲能等模式，開展規模化布局應用。

1月18日，工信部等6部門近日聯合發布《關於推動能源電子產業發展的指導意見》，提出鋰離子電池、鋰電材料及裝備、鈉離子電池、液流電池、氫儲能/燃料電池、超級電容器、其他新型儲能技術及產品、電池系統集成、檢測評價和回收利用、儲能系統智能預警安防的具體發展方向。

1月30日，國家能源局綜合發布關於印發《2023年電力安全監管重點任務》，組織開展電化學儲能、虛擬電廠、分布式光伏等新型並網主體涉網安全研究，加強「源網荷儲」安全共治。

在政策密集的催化和驅動下，加上隨着碳達峰、碳中和路線實施，以及新能源行業崛起，2023年或將是儲能行業大發展的一年，投資者可多加留意。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)