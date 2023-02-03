納指升逾3%　油金低收

2023年02月03日 07:48
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    ●踏入亞洲時段，美匯指數報101.73；港匯見7.8427；離岸人民幣(CNH)報6.7327；美元兌日圓處128.72；歐元報1.0905，英鎊報1.2223。金價處1,913.47美元。布油報82.1美元，紐油報75.86美元。比特幣跌0.8%，至2.35萬美元。道指期貨跌70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水160點。
    ●道指收報34,053點，跌39點或0.11%；標指收報4,179點，升60點或1.47%；納指收報12,200點，升384點或3.25%；Meta狂飆20%，創近十年最大升幅。
    ●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21,793點，跌164點。
    ●2月恒生指數夜期收報21,929點，跌161點，低水29點，成交19,908張。
    ●紐約期油收報每桶75.88美元，跌0.53美元或近0.7%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.17美元，跌0.67美元或0.8%。
    ●紐約期金收報每安士1,930.8美元，跌12美元或0.6%。
    ●英國富時100指數收報7,820點，升59點或0.76%；德國DAX指數收報15,509點，升328點或2.16%；法國CAC指數收報7,166點，升89點或1.26%。
    ●蘋果公司首季度收入跌幅6年最大，iPhone銷售收入按年降8.2%，差過市場預期。
    ●谷歌母公司Alphabet上季業績遜預期，旗下YouTube廣告收入跌7.8%。
    ●美國新領失業救濟人數降至18.3萬，為近9個月新低。
    ●英倫銀行加息半厘創14年高位，符合預期。
    https://bit.ly/3JC0Sbq
    ●歐央行加息0.5厘符合預期。
    https://bit.ly/3jw011t
    ●觀塘市中心第4及第5發展區大型商業項目流標。
    ●巴郡減持比亞迪155萬股H股，套現3.5億元。
    ●投資加密幣損手！Tesla披露投資比特幣蝕近11億
    https://bit.ly/3DChnki
    ●傳富豪汽車將全車型改為電動車以搶攻亞洲市場
    https://bit.ly/3jsrhhj
    ●東方日報B1：港息不變　或提早見頂
    https://bit.ly/3HyAZGO
    ●【東方日報產評】港維持高息環境　樓市疲弱再響警
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