納指升逾3%　油金低收

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.73；港匯見7.8427；離岸人民幣(CNH)報6.7327；美元兌日圓處128.72；歐元報1.0905，英鎊報1.2223。金價處1,913.47美元。布油報82.1美元，紐油報75.86美元。比特幣跌0.8%，至2.35萬美元。道指期貨跌70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水160點。

●道指收報34,053點，跌39點或0.11%；標指收報4,179點，升60點或1.47%；納指收報12,200點，升384點或3.25%；Meta狂飆20%，創近十年最大升幅。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21,793點，跌164點。

●2月恒生指數夜期收報21,929點，跌161點，低水29點，成交19,908張。

●紐約期油收報每桶75.88美元，跌0.53美元或近0.7%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.17美元，跌0.67美元或0.8%。

●紐約期金收報每安士1,930.8美元，跌12美元或0.6%。

●英國富時100指數收報7,820點，升59點或0.76%；德國DAX指數收報15,509點，升328點或2.16%；法國CAC指數收報7,166點，升89點或1.26%。

●蘋果公司首季度收入跌幅6年最大，iPhone銷售收入按年降8.2%，差過市場預期。

●谷歌母公司Alphabet上季業績遜預期，旗下YouTube廣告收入跌7.8%。

●美國新領失業救濟人數降至18.3萬，為近9個月新低。

●英倫銀行加息半厘創14年高位，符合預期。

●歐央行加息0.5厘符合預期。

●觀塘市中心第4及第5發展區大型商業項目流標。

●巴郡減持比亞迪155萬股H股，套現3.5億元。

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