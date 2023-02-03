港股跌幅擴大　ATMJ領跌　滙豐挫近3%

港股跌幅擴大，恒生指數曾挫434點，低見21,523點；暫維持約400點跌幅。國企指數跌150點；科技指數跌90點，主板成交370億港元。

大型科網領跌，京東集團跌3.6%；百度跌2.9%；阿里巴巴跌2.6%；美團跌2.4%；嗶哩嗶哩跌2.2%；快手跌2%；小米集團跌1.9%；騰訊跌1.7%。

金融股合力拖低大市，中國平安跌3.7%；滙豐控股跌近3%；招商銀行跌3.1%；香港交易所跌1.3%；友邦保險跌1.1%；工商銀行跌0.9%；建設銀行跌0.8%。

內房及物管股又捱沽，碧桂園服務挫近6%，是表現最差藍籌；龍湖集團跌3.3%；碧桂園及華潤萬象生活跌2.4%；中國海外跌2.2%；華潤置地跌近1%。

憧憬本港息口見頂，個別地產股逆市靠穩。新鴻基地產升0.5%；領展升0.3%；九龍倉置業升0.1%；長實無起跌。恒基地產及信和置業跌0.8%及0.4%。

比亞迪股份再被巴郡減持，股價跌近2%。其他車股都回吐，理想汽車跌4.3%；小鵬汽車跌3.2%；蔚來跌2%；吉利汽車、東風集團、長城汽車及廣汽集團齊跌近2%。

【09:20】港股捱沽 科網股領跌 滙豐挫逾1%

港股開市偏軟，恒生指數跌147點或0.67%，報21,811點；國企指數低開49點或0.65%，報7,456點；科技指數跌41點或0.89%，報4,654點。

大型科網股拖低大市，京東集團跌3.3%；百度跌2.1%；美團跌1.9%；阿里巴巴跌1.6%；小米集團跌0.4%；騰訊跌0.3%；網易跌0.2%。

金融股個別發展，滙豐控股跌1.7%；中國平安跌1.5%；香港交易所跌0.7%；友邦保險跌0.2%；招商銀行及工商銀行無起跌；建設銀行升0.2%。