福特上季盈利插近9成　不排除額外裁員

美國汽車製造商福特(Ford)公布，因「執行問題」困擾營運，導致全年由盈轉虧，蝕20億美元。公司季度業績及全年業績表現欠佳，並希望今年削減額外成本，又不排除額外裁員的可能性。福特股價在盤後跌6.42%，報13.40美元。

去年第四季，福特收入按年升16.7%至440億美元。利潤按年跌89.4%至13億美元，比去年同期大減110億美元。每股經調整盈利為0.51美元，低於市場預期的0.62美元。季內，汽車收入418億美元，高過市場預期403.7億美元。

全年業績由盈轉虧，蝕20億美元，收入按年升16%至1,581億美元。

福特行政總裁Jim Farley表示，集團去年原本可以做得更好，但因執行問題，失去原有的20億美元盈利，集團將改正並提升執行力及表現。

福特財務總監John Lawler指，公司業績令人失望，主要原因是執行和供應鏈管理問題，公司的銷量低於預期10萬輛，相當於損失約10億美元收益。他指，希望今年削減額外成本，不排除會額外裁員，尤其在歐洲。他又指，成本結構欠競爭力，而電動車業務目前則未有盈利。

福特預期，假設美國及歐洲今年汽車年率化銷量分別約1,500萬輛與1,300萬輛，今年經調整稅前利潤(EBIT)介乎90億至110億美元。福特並預期，產生約60億美元的經調整現金流。