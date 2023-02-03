星巴克上季收入遜預期　中國同店銷售挫29%

連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)公布上季度業績。Starbucks季度收入按年增長8.2%至87.1億美元，低於預期的87.8億美元，經調整每股收益0.75美元，低於預期的0.77美元。中國新冠病例急增嚴重影響星巴克在中國的銷售表現。Starbucks周四(2日)股價跌0.76%，收報109.15美元，盤後再跌1.77%，報107.22美元。

期內，Starbucks全球同店銷售額增長5%，其中北美和美國同店銷售額增長10%。本土市場之外，Starbucks同店銷售額下降13%，受中國市場低迷所拖累。期內，中國同店銷售額下降29%。

財務總監Rachel Ruggeri認為，中國銷售已在改善，表示去年12月同店銷售額下降42%，今年1月僅下跌15%。

雖然中國市場表現欠佳，但Ruggeri重申公司2023財年展望。Starbucks目前預計，第二財季中國同店銷售將出現負增長，勢頭於下半財年出現逆轉。

公司又預期，2023財年收入增長10%至12%，調整後每股收益增長15%至20%。

此外，Laxman Narasimhan將於4月1日接任行政總裁一職。