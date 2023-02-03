姚浩然：港股或下試兩萬一 比亞迪候低吸納

港股自農曆新年假期後轉弱，亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，大市短期累升已多，恒指升至23,000點水平有阻力，短期若未能重上並企穩20天線約21,600點水平，有機會回試21,000點關。不過，他補充，中長線而言，港股下跌空間有限，市場憧憬內地上半年經濟復甦，中資股吸引力重現，加上聯儲局加息空間不大，美元轉弱，無論對人民幣甚至港股均有利。投資者可考慮在21,000至21,500點水平入市，待上試22,500點水平時再獲利。

多隻美國大型科技股派成績表，普遍均差過預期，拖累股價顯著受壓。不過，姚指出，美科企業績遜色已在預期之內，相信壞消息已過。另外，不少企業均裁員以控制成本，且受惠美元轉弱，第二季盈利表現可望改善。此外，市場憧憬美國息口見頂，對科技股亦有正面幫助，納指相關ETF中線可考慮。