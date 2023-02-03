受累中國疫情　雅詩蘭黛季度收入跌17%

美國化妝品公司雅詩蘭黛(Estée Lauder)公布2023財年次季業績，截至去年12月底止第二季，季度盈利3.94億美元，按年下降跌64%；收入46.20億美元，按年下跌17%，好過市場預期的45.7億美元；經調整每股盈利1.54美元，按年下跌近5成，惟仍好於市場預期的1.29美元。雅詩蘭黛指，銷售受中國新冠疫情打擊，並作出負面展望，其周四(2日)股價跌4.41%，收報268.41美元。

季內，按產品類別劃分，護膚品收入為23.82億美元，按年跌25%；化妝品收入12.68億美元，按年下跌9%；香水產品收入7.75億美元，按年下降3%；護髮用品收入1.82億美元，按年上升1%。

以地區劃分，美國市場季度收入跌5%至12.35億美元，歐洲、中東及非洲市場收入跌22%至18.16億美元，亞太區市場收入按年跌17%至15.7億美元。

雅詩蘭黛將銷售額下降歸因於在中國持續遇到挑戰，指運往海南的產品仍然在很大程度上受到限制，中國其他地區的實體店交通也有限。

展望2023財年，雅詩蘭黛預期全年收入將按年下降5%至7%。