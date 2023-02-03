【高盛推介】科網巨頭業績遜預期 對沖風險點部署？
2023年02月03日 11:39
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：日前美聯儲宣布加息0.25厘，符合市場預期，帶動納指走高，然而周四(2日)蘋果公司、Google母公司Alphabet及亞馬遜等科網巨頭業績遜預期，股價盤後受壓。美股周四則個別發展，納指及標指分別升440點及60點。道指則高開低走，跌39點。
觀察個股輪證資金流向，納指淡倉於周四獲資金轉向流入，有約220萬港元。道指淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約830萬元。標指好倉於周四獲資金轉向流入。
目前市場上的美指認股證的產品年期有3、6、9及12月份，3月份產品年期開始變短、時間值損耗明顯，投資者應轉移留意6月份時間值損耗較低產品，以控風險。
投資者如計劃部署美指好倉，由於指數抽升至高位，可以留意轉倉策略，沽出價內Call止賺並轉倉部署價外Call以較低面值Call輪繼續捕捉股價升幅，可控制注碼及持倉風險。納指方面可留意屬高槓桿的納指購(10750)。道指方面可留意屬高槓桿的低街貨道指購(10742)。標指方面可留意屬貼價的低街貨標指購(10659)。
納指購10750，行使價14,068點，2023年6月16日到期，實際槓桿14.3倍，高槓桿、低街貨。
道指購10742，行使價37,100點，2023年6月16日到期，實際槓桿18.8倍，高槓桿、低街貨。
標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、低街貨。
投資者如計劃以認沽證部署美指淡倉，需轉移留意貼價條款，先前留意的價外產品對沖值變細，追蹤能力或減弱。納指方面可留意屬貼價的納指沽(10716)。道指方面可留意屬貼價的道指沽(10751)。標指方面可留意屬高槓桿的標指沽(10759)。
納指沽10716，行使價10,750點，2023年6月16日到期，實際槓桿8.2倍，貼價。
道指沽10751，行使價31,380點，2023年6月16日到期，實際槓桿11.1倍，貼價。
標指沽10759，行使價3,485點，2023年6月16日到期，實際槓桿10.3倍，高槓桿。
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