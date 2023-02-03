【高盛推介】科網巨頭業績遜預期　對沖風險點部署？

高盛(亞洲)有限責任公司：日前美聯儲宣布加息0.25厘，符合市場預期，帶動納指走高，然而周四(2日)蘋果公司、Google母公司Alphabet及亞馬遜等科網巨頭業績遜預期，股價盤後受壓。美股周四則個別發展，納指及標指分別升440點及60點。道指則高開低走，跌39點。

觀察個股輪證資金流向，納指淡倉於周四獲資金轉向流入，有約220萬港元。道指淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約830萬元。標指好倉於周四獲資金轉向流入。

目前市場上的美指認股證的產品年期有3、6、9及12月份，3月份產品年期開始變短、時間值損耗明顯，投資者應轉移留意6月份時間值損耗較低產品，以控風險。

納指購10750，行使價14,068點，2023年6月16日到期，實際槓桿14.3倍，高槓桿、低街貨。

道指購10742，行使價37,100點，2023年6月16日到期，實際槓桿18.8倍，高槓桿、低街貨。

標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、低街貨。

納指沽10716，行使價10,750點，2023年6月16日到期，實際槓桿8.2倍，貼價。

道指沽10751，行使價31,380點，2023年6月16日到期，實際槓桿11.1倍，貼價。

標指沽10759，行使價3,485點，2023年6月16日到期，實際槓桿10.3倍，高槓桿。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。