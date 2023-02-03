【高盛推介】騰訊跌幅收窄 資金積極吸納好倉
2023年02月03日 12:03
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周五(3日)早上下試375港元水平後靠穩反彈。現跌幅收窄，報378.6元，跌約1.1%。有報道近日騰訊申請註冊多個包括教育娛樂、科學儀器等分類的《王者榮耀世界》商標。
觀察個股輪證資金流向，好倉於本周一至本周三共錄得約2.09億元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。淡倉於本周三及本周四共錄得約1,790萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，北水周四繼續沽出騰訊，但金額相對減少，錄得約2.45億元資金淨賣出。
觀察市場上的認購證，可見2至4個月期、25%價外程度以內，即行使價380至480元間、換股比率約100兌1的產品中，其實只有一款低面值條款，就是行使價456元附近、5月初到期的一款，是現時非常突出的條款，當中有5隻相近的產品，而騰訊購(12764)為當中槓桿最高之一，投資者如看好，可留意當中的騰訊購12764，為突出條款。
騰訊購12764，行使價456.04元，2023年5月2日到期，實際槓桿10.3倍，市場上少數5月份到期兼能提供10倍槓桿的條款。
騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿6.6倍，中年期、輕微價外。
騰訊購12266，行使價455.2元，2023年7月4日到期，實際槓桿7.6倍，活躍條款。
騰訊牛69141，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，槓桿比率12.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.6倍，高槓桿、低面值。
騰訊熊51602，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率14.9倍，市場上首三高槓桿熊證之一。
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