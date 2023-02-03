達利奧不再認為「現金是垃圾」　指比特幣不安全

外媒報道，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)周四(2日)一改口風表示，不再認為「現金是垃圾」。他又警告，貨幣危機迫在眉睫，與通脹掛鈎的加密貨幣將比比特幣更安全。

達利奧選擇現金，而不是股票和債券。他接受外媒訪問時表示，現金現在看起來比股票和債券更有吸引力。達利奧的觀點出現180度大轉變，他之前一直叫投資者遠離現金。

他分析指，隨着利率上升和資金緊張，可見典型走勢，經濟的一部分會失去，即市場的泡沫部分，此部分需要現金流。它不僅反映在長期股票上，也反映在那些沒有現金的股票上，所以科技股下跌，私募股權、風險投資，因為他們需要現金，所有這些都下跌。他對科技股持特別溫和的態度，表示當聯儲局預期將在更長時間內維持高息，這樣的環境不適合科技股。

達利奧又警告，投資者不會看到聯儲局今年轉向寬鬆，他認為這可能是最簡單、也是最安全的押注。

對於加密貨幣，達利奧斷言，比特幣與任何事物都沒有關係，並譴責比特幣可作為安全儲值的觀點。他指，比特幣不會成為有效貨幣，不是有效的儲存財富工具，也不是有效的交換媒介。雖然比特幣被吹捧為貨幣的未來，但達利奧指其太不穩定，他認為最好的是，一種可以確保購買力的通脹掛鈎貨幣。

他補充指，被標榜為比比特幣更安全的穩定幣，基本上也是法定貨幣。他又指，主導外匯儲備的法定貨幣才真正令人擔憂，尤其是美元、歐元和日圓。