手機需求疲弱　高通預告次季業績「難睇」

全球晶片業陷入衰退，大廠高通(Qualcomm)亦不能幸免，預期今年第二季的收入及盈利，將會低於華爾街預期，因為晶片商正竭力應對智能手機需求疲弱及供應過剩的影響，情況料在上半年持續。

高通行政總裁Cristiano Amon表示，手機需求持續下降，預計庫存水平上升的情況，起碼持續到2023年上半年，集團將會進一步削減支出，並精簡營運。

通脹及宏觀經濟的不確定性，損害了消費型電子產品的銷售。高通專注在高階智能手機業務，一定程度上緩解了相關的影響，惟分析員表示，衝擊已蔓延至高階手機市場，即高通無可避免受到今輪晶片低潮的影響。

Lopez Research分析員Maribel Lopez表示，與流動服務供應商的討論顯示，全球智能手機需求持續疲弱，對高通來說不是個好消息。數據顯示，高通預測本季收入在87億美元至95億美元之間，分析師預估為95.5億美元。高通在本財年首季營業額按年減少12%，至94.6億美元，低過華爾街預期的96億美；佔總銷售最大比例的手機業務，首季收入下滑18%，至57.5億美元，反觀前一季收入大增四成。