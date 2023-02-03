元朗唐人新村兩幅大型地皮　財團申建13幢住宅涉5601伙

北部都會區為政府未來建設重點之一，發展商積極部署於新界西北大展拳腳，有財團就元朗唐人新村兩幅大型相鄰土地，向城市規劃委員會申請打造分層住宅項目，合共興建13幢住宅樓宇，提供5,601個住宅單位，總樓面達約3,209,239方呎。

據城規會文件，上述兩幅地皮位於柏巒西南面，佔地共約930,048方呎，包括約95,984方呎政府土地。該財團劃分為兩個個案提交申請，其中毗鄰柏巒的地盤，面積約417,888方呎，現劃為綠化地帶、住宅(乙類)1、住宅(丙類)及住宅(丁類)等用途，申請人要求將整個地盤改劃為住宅(乙類)4，以3.8倍地積比率，興建6幢樓高32至38層的分層樓宇，另設地庫、平台及防火層，提供2,634個單位，住宅樓面約1,417,516方呎。另設約70,882方呎商業面積，作零售及幼兒園、幼稚園、電腦學校、工業學院等學校用途。

至於另一個地盤則靠近元朗公路，佔地約512,161方呎，現為綠化地帶，申請人同類要求將土地改劃為住宅(乙類)4，擬議地積比率3.8倍，以建7幢17至30層高的分層大樓，單位數目為2,967伙，住宅及商業樓面分別約1,596,621及124,219方呎。

申請人指出，上述申請地點內的私人土地業權均為其持有，擬議改劃可回應政府審視綠化地帶作房屋發展的政策承諾，配合新界西北的可持續發展，預計項目可於約2035年落成。