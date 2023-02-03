道期跌61點 圓匯強見128
2023年02月03日 16:11
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●美匯指數報101.85；港匯見7.8464；離岸人民幣(CNH)報6.7477；美元兌日圓報128.64；歐元企1.0893，英鎊處1.2194。金價報1,913美元。布油報81.77美元，紐油報75.46元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨跌61點。
●市後關注點
18:00 歐元區去年12月生產物價指數(PPI)
21:30 美國1月非農業職位變動及失業率
23:00 美國1月ISM服務業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報21,660點，跌297點或1.36%；國企指數收報7,387點，跌118點或1.58%；科技指數收報4,643點，跌62點或1.33%。主板成交1,299億港元。恒指結束連續6周升勢，星期累跌1,028點，跌幅4.53%。https://bit.ly/3RrDDmt
-中金料美團上季收入按年升19%。
-大和調升眾安在線目標價至35元。
-據報恒大促銷458個樓盤，許家印主持營銷會議提及恢復銷售。
●滬綜指收跌22點，滬深兩市成交額逾9,100億元，全周外資透過滬股通及深股通累計錄淨買入逾340億元。https://bit.ly/3wPC0Wa
●中國經濟：
-內地1月財新服務業PMI升至52.9，勝預期。
●阿根廷央行准發面值2,000比索新紙幣。
●達利奧不再認為「現金是垃圾」，指比特幣不安全。
●全球最受讚賞公司排行榜出爐，呢家企業16連冠...
●再促請美禁加密幣，芒格：中國樹立了傑出榜樣！
●積金評級：1月MPF回報6.1%，史上最強開局。
●美股：
-手機需求疲弱，高通預告次季業績「難睇」。
-受累中國疫情，雅詩蘭黛季度收入跌17%。
-星巴克上季收入遜預期，中國同店銷售挫29%。
-福特上季盈利插近9成，不排除額外裁員。
-亞馬遜上季純利大減98%，雲業務增長放緩%。
●IMF：央行或需較長時間維持高息，防價格壓力反彈。
●騰訊旗下微信擬擴星洲業務，睇好中國遊客「回歸」。
●電動車減價潮：
-台灣Tesla跟隨減價，Model Y劈到63萬有找。