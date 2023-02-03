道期跌61點　圓匯強見128

●美匯指數報101.85；港匯見7.8464；離岸人民幣(CNH)報6.7477；美元兌日圓報128.64；歐元企1.0893，英鎊處1.2194。金價報1,913美元。布油報81.77美元，紐油報75.46元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨跌61點。

●市後關注點

18:00 歐元區去年12月生產物價指數(PPI)

21:30 美國1月非農業職位變動及失業率

23:00 美國1月ISM服務業採購經理指數(PMI)

-中金料美團上季收入按年升19%。

-大和調升眾安在線目標價至35元。

-據報恒大促銷458個樓盤，許家印主持營銷會議提及恢復銷售。

●中國經濟：

-內地1月財新服務業PMI升至52.9，勝預期。

●阿根廷央行准發面值2,000比索新紙幣。

●達利奧不再認為「現金是垃圾」，指比特幣不安全。

●全球最受讚賞公司排行榜出爐，呢家企業16連冠...

●再促請美禁加密幣，芒格：中國樹立了傑出榜樣！

●積金評級：1月MPF回報6.1%，史上最強開局。

●美股：

-手機需求疲弱，高通預告次季業績「難睇」。

-受累中國疫情，雅詩蘭黛季度收入跌17%。

-星巴克上季收入遜預期，中國同店銷售挫29%。

-福特上季盈利插近9成，不排除額外裁員。

-亞馬遜上季純利大減98%，雲業務增長放緩%。

●IMF：央行或需較長時間維持高息，防價格壓力反彈。

●騰訊旗下微信擬擴星洲業務，睇好中國遊客「回歸」。

●電動車減價潮：

-台灣Tesla跟隨減價，Model Y劈到63萬有找。