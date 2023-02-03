二手樓價指數按周升0.56%　創9周新高

中原城市領先指數CCL最新報158.75點，創9周新高，對上公布兩周星期前報157.87點，升約0.56%。CCL見底(156.37點)後近6周計，累升1.52%。反映新春前有買家提早入市，二手成交活躍，樓價明顯轉勢，反覆向上。新春後樓市順利進入季節性旺市，加上美國放緩加息，相信樓價可以繼續穩步上升。現時CCL距離短期目標160點，僅相差1.25點或0.79%。昨天(2月2日)美國聯儲局宣布加息0.25厘，本港主要銀行維持最優惠利率不變，對本地樓市的影響將於2月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報159.13點。CCL(中小型單位)報157.58點。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創10周新高。樓價見底後近6周計，CCL Mass累升2.12%，CCL(中小型單位)累升2.09%。

CCL(大型單位)報164.62點。新春前豪宅樓價繼續反覆偏軟，近6周CCL(大型單位)累跌0.90%。

本周四區樓價齊升。港島CCL_Mass報162.17點，創7周新高。九龍CCL_Mass報153.40點。新界東CCL_Mass報169.05點。新界西CCL_Mass報147.38點，創9周新高。

今次整體樓價重拾升軌，主要由港九樓價率先反彈帶動，市區樓價升幅明顯拋離新界兩區。樓價見底後近6周計，港島累升4.22%，九龍升2.38%，新界東升0.72%，新界西升0.57%。