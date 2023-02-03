【產經直播】調整未完？港股下周展望...

隔晚美股個別發展，科技股受追捧，納指急升逾3%，創約5個月新高。不過，三間大型科技公司盤後公布業績均差過預期，加上今晚(3日)美國公布非農數據，美股會點行？

港股周五(3日)繼續跌，恒指低開147點，隨即愈跌愈深，最多插498點，收市仍跌297點，報21,660點，成交1,299億。港股沽壓完未？下星期有冇機會收復兩萬二失地？恒指連跌兩日，反而係部署好倉時機？

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