【產經直播】調整未完？港股下周展望...
2023年02月03日 16:14
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隔晚美股個別發展，科技股受追捧，納指急升逾3%，創約5個月新高。不過，三間大型科技公司盤後公布業績均差過預期，加上今晚(3日)美國公布非農數據，美股會點行？
港股周五(3日)繼續跌，恒指低開147點，隨即愈跌愈深，最多插498點，收市仍跌297點，報21,660點，成交1,299億。港股沽壓完未？下星期有冇機會收復兩萬二失地？恒指連跌兩日，反而係部署好倉時機？
科網股向下，科指跌1.3%。北水連續多日錄得淨流出，美團(03690)為其中一隻北水最多淨沽個股，今日股價曾失守170港元，嚟緊美團走勢繼續弱？同樣遭北水拋售多日的騰訊(00700)午後倒升，有券商預測騰訊業績有望觸底回升，今年純利將反彈30%，值得入貨？
比亞迪股份(01211)再遭股神巴菲特沽貨，根據港交所股權披露，股神旗下投資旗艦巴郡上周五(27日)在場內以每股平均作價226.32元，再度減持155萬股比亞迪，套現約3.51億元，最新持倉由13.04%下跌至12.9%。股價受拖累挫2.7%，比亞迪股價仍難敵股神沽貨？
內房及物管股受壓，龍湖(00960)、碧桂園(02007)及碧桂園服務(06098)，跌幅介乎2.7%至7.2%。大行花旗則指，因盈利下調和利潤預警，內房股可能會在2月份溫和回落，但在放鬆三道紅線、即將到來的信貸和需求支持政策組合拳，有機會提升內房銷售，內房股會在3及4月份回暖，首選股為華潤置地(01109)，內房股唔怕撈？
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