零售管理協會：零售市況料下半年始現明顯改善

本港去年12月零售業總銷貨價值的臨時估計為337億港元，按年升1.1%，但2022年全年估計為3,499億港元，按年跌0.9%。香港零售管理協會表示，12月為傳統零售旺季，但去年即使社交限聚令大幅放寬，總零售銷貨價值僅微升，主要原因是在經濟不明朗下消費仍然處於疲弱狀態，加上外遊檢疫措施逐步放寬，市民外遊增加，削弱本地零售市道的表現。

協會對第一季，以至上半年遊客帶動市況持觀望態度，預計要到今年下半年才有機會出現明顯改善。

按協會對受訪會員公司的調查顯示，2023年1月及農曆新年期間，整體消費氣氛略為改善，例如百貨公司、化妝品、眼鏡、珠寶鐘錶、保健食品，以及衣履等類別錄得低雙位數或以上的升幅，主要原因為限聚令放寬、市民活動增加帶動晚市銷情、與內地通關有所進展而令氣氛好轉、及回鄉度歲帶動購物探親需求等；有個別類別例如個人護理，由於去年的基數較高，故今年的升幅並不太顯著。

然而，一些純本地市場的類別，例如傢具家品和超級市場等，受市民外遊影響，在今年1月和農曆新年期間錄得跌幅。

今年1月初本港開始分階段恢復與內地通關，但絕大部分受訪會員公司表示，並未出現大量旅客，人流及生意僅屬一般，不少受訪者表示，在通關的初步階段，旅客帶動的銷情仍然疲弱。大部分會員公司預期，今年第一季會錄得升幅。但由於去年第五波疫情下令基數頗低，錄得升幅亦未必反映市況全面獲改善。