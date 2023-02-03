買家搶入市！旅行出發前趕購第一城兩房戶

二手平盤被消化，買家紛紛加快入市，年輕買家怕買樓「愈遲愈貴」，旅行出發前一晚，決定以478萬元購入沙田第一城兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角健威花園C座中層1室，實用面積約446方呎，兩房間隔，望部分海景，去年12月放盤價為688萬元，最終減價62萬至626萬元成交，呎價約14,036元，放盤約1個月減價約9%。

●世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣居屋愛蝶灣5座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，享海景，早於2021年在未補價第二市場開價590萬元，其後調整至565萬元，仍乏人問津，再減至490萬元，獲綠表買家以460萬元承接，呎價約10,673元，低市價。

●中原盧宏基表示，上環聚賢居2座低層D室，實用面積約443方呎，兩房間隔，以968萬元易手，呎價約21,851元，新買家屬於用家，原業主於2010年以665萬元買入，持貨13年帳面獲利303萬元。

●利嘉閣鄧惠源指，西半山雍景臺2座低層B室，實用面積約1,115方呎，套三房間隔，以2,180萬元易手，呎價約19,552元，新買家為區內分支家庭客，留意同區三房放盤已有數月，參考網上成交，收到通關消息，即聯絡代理到上址睇樓後快速入市。

●中原陳振裕稱，西半山香港花園低層B室，實用面積約1,991方呎，套四房間隔，以3,900萬元易手，呎價約19,588元，原業主於多年前買入，帳面大幅獲利離場。

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九龍區

●美聯蕭偉祥表示，九龍塘紫藤花園低層B室，實用面積約1,091方呎，套三房連工人套間隔，連1個車位，吸引區內客承接換樓，單位原先叫價1,680萬元，商議後降至1,620萬元成交，減幅約3.6%，呎價約14,849元。

●利嘉閣甘尚德稱，西南九龍君滙港5座高層B室，實用面積約474方呎，兩房間隔，叫價約1,000萬元放售，議價後累減約45萬元，年輕上車客以約955萬元購入，呎價約20,148元，同類型6座中層D室兩房戶，去年11月低位價828萬沽，樓價3個月彈升約16%。

●利嘉閣郭永峰指，長沙灣泓景臺3座高層F室，實用面積約477方呎，兩房間隔，成交價848萬元，呎價約17,778元，原單位業主2002年底以約217萬元購入，持貨約20年帳面獲利約631萬元。

●中原馮健平透露，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道18號低層A室，實用面積約556方呎，兩房間隔，望內園景，單位放盤近1年，最新調整叫價至648萬元即獲洽購，最終以630萬元成交，呎價約11,331元。

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新界區

●中原陳廸豪表示，沙田第一城38座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，最初叫價480萬元，議價後以478萬元沽出，呎價約16,831元，新買家為年輕女生，已睇樓一段時間，見近日樓價略有回升，放工後睇樓，出發外地旅行前一晚決定入市。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城8座中層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，叫價650萬元，減價21萬元，獲買家以629萬元承接，減幅3.2%，呎價約13,947元。

●中原曹嘉華表示，東涌區上月錄60宗二手買賣，創下9個月新高，藍天海岸2座中層D室，實用面積約804方呎，套三房連儲物房間隔，享部分海景，上月底新放盤開價950萬元，原業主加大減幅，減至898萬元，放盤不足一星期獲承接，呎價約11,169元。

●美聯姚偉明指，荃灣立坊高層11室，實用面積約395方呎，兩房間隔，以660萬元成交，呎價約16,709元，原業主於2016年以495萬元購入，持貨逾6年帳面獲利165萬元，期內物業升值約33%。

●中原羅家俊表示，葵涌葵芳閣3座高層A室，實用面積約415方呎，兩房改開放式設計，叫價488萬元，有裝修，為屋苑最後一間低於500萬元的放盤，上車客攜同父母睇樓，即場還價470萬元，雙方拉鋸一日，以486.8萬元承接，呎價約11,730元。

●世紀21天生置業聯席董事鄭少偉指，屯門愛琴海岸7座高層C室，實用面積約549方呎，兩房間隔，享黃金海岸海景，物業原叫價718萬元，放盤1個月，減價28萬至690萬元獲用家承接，減幅約3.9%，呎價約12,568元。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋屏欣苑A座中層11室，實用面積約570方呎，套三房間隔，原業主有意換樓，增加議幅，累積減價80萬元，綠表客以600萬元購入自用，呎價約10,526元。

●中原伍耀祖透露，天水圍嘉湖山莊景湖居6座高層H室，實用面積約547方呎，三房間隔，剛以556萬元易手，呎價約10,165元，原業主於1995年6月以221.6萬元買入，持貨近28年帳面獲利334.4萬元。

●利嘉閣黃永全表示，元朗區2月首兩日已錄10宗二手買賣，元朗YOHO Town第1座中層G室，實用面積約393方呎，兩房間隔，叫價640萬元，終以602萬易手，呎價約15,318元，同類型單位去年12月最低做價566萬元，兩個月低位賣貴36萬元，反彈約6.4%。

●中原王勤學稱，元朗朗屏8號3座低層D室，實用面積約533方呎，三房間隔，開價750萬元，減至741.5萬元獲承接，呎價約13,912元，原業主於2016年8月以605萬元一手買入，持貨約6年半帳面獲利136.5萬元，升值約23%。

●美聯楊浩然表示，大埔寶馬山5座低層D室，實用面積約756方呎，套三房間隔，原先業主原開價約890萬元，新買家看好後市，決定購入，雙方議價52萬元，終以838萬元成交，呎價約11,085元。

●世紀21黎健峯指，馬鞍山新港城N座中層7室，實用面積約337方呎，兩房間隔，放盤4個月，原先叫價570萬元，獲買家以548.8萬元承接，減幅約3.7%，呎價約16,285元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山銀湖．天峰5座中層E室，實用面積約573方呎，兩房間隔，開價約845萬元，零議價後易手，呎價約14,747元，新買家為用家，原業主於2013年以577萬元購入，持貨約10年帳面獲利約268萬元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山曉峯灣畔3座高層A室，實用面積約510方呎，兩房間隔，開價約828萬元，議價後以790萬元易手，呎價約15,490元，屬近期好價成交，新買家為用家。

●美聯黃家迎指，將軍澳海天晉3座低層B室，實用面積約948方呎，四房連士多房間隔，望海景，獲用家斥資1,880萬元購入，呎價約19,831元，原業主於2016年4月以1,332.3萬元購入，持貨超過6年帳面獲利547.7萬元。

●中原柯勇稱，將軍澳天晉II第1A座高層A室，實用面積約551方呎，兩房間隔，以1,038萬元易手，呎價約18,838元，原業主於2013年3月以624萬元購入，持貨近10年帳面獲利414萬元。

●利嘉閣溫錦駒表示，將軍澳居屋寶盈花園2座中層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望內園樓景，原先未補價第二市場開價約500萬元放售，終累減約15萬元，以約485萬元成交，呎價約10,021元，屋苑現時有約54個放盤，入場費由438萬元起。

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