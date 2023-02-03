發展商決心清貨 劈價逾一成售剩餘單位
2023年02月03日 21:34
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新盤尾貨量處於高位水平，有發展商決心清貨，劈價逾一成發售剩餘單位。同時，整體一手市場交投量回升，大額成交不斷，其中啟德跑道區項目一個三房戶以4,683萬元招標沽出。
●長沙灣愛海頌劈價清貨尾 最高減價16%
長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，周五(3日)更新價單，因應市況將10伙單位的售價下調約10至16%。同時上載銷售安排，落實下周五(10日)發售22伙。該公司營業部首席經理郭子威表示，是次以合理價推售餘貨益街坊，因為項目已入伙一段時間，故希望沽出餘貨盡早結算，以便資金回籠作其他有利投資，稍後亦將推售該盤車位及商場。
該公司高級營業經理梁焯鏗指，該盤落實下周五晚上7時起推售餘下最後22伙，分別招標形式發售12伙及價單形式推售10伙。其中，價單出售的單位售價已下調，最新折實價由1,179萬至1,287.3萬元，折實呎價15,000至16,696元。入場單位為3座10樓B室，實用面積786方呎，折實呎價約15,000元。
●屯門兆康NOVO LAND 2A期已獲批預售 或緊接2B期推出
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND 2B期，部署月底推售之際，周五(3日)最新公布同系列的2A期亦已經取得預售樓花同意書。發展商表示，隨著NOVO LAND 2B期軟銷攻勢正式啟動，2A期項目有機會緊接項目2B期推出。
●萬科香港今年部署推兩新盤 連其他貨尾項目共2000伙應市
萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，今年部署推出兩個全新盤，包括長沙灣連方2期，提供約370伙，部署年中推出市場，或會提供三房及四房戶。而年底至明年年初會分階段推出大埔馬窩路項目，涉逾1,500伙，該盤採梯級式設計，除了中小型單位外，亦會有三至四房戶可供選擇。
萬科香港市場營銷及客戶關係部副總裁劉淑貞指，其他餘貨方面，長沙灣盤The Campton、西營盤15 WESTERN STREET，分別尚餘小量單位待售。何文田VAU Residence，尚餘約100伙待售，預計可於今年中交樓，屆時將開放單位以供參觀。而上半年會主力推售長沙灣連方I餘貨。
●啟德跑道區澐璟三房售4,683萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周五(3日)售出第8座26樓B室，實用面積1,187方呎，三房間隔，連同1個車位沽出，成交價為4,683萬元，呎價約39,452元。資料顯示，該盤由去年底開售至今，累沽43伙，吸金逾22.5億元。
●大埔林海山城今年開齋 四房2,934萬元沽
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周五(3日)錄得今年首宗成交，以2,934.68萬元沽出第15座地下A室，實用面積1,561方呎，四房連工作間間隔，設私人升降機大堂，客飯廳外連398方呎花園，呎價為18,800元。資料顯示，該買家採用90天現金付款計劃入市。
●大埔白石角朗濤三房售1,970萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周五(3日)招標沽出第5座11樓C室，屬實用面積1,131方呎的三房單位，成交價1,970萬元，呎價約17,418元。
●旺角利．晴灣23 增8%折扣
由市區重建局及有利集團(00406)合作發展、樓齡約1年多的旺角利．晴灣23，周五(3日)上載更新價單，增設8%的節日折扣。
●大埔白石角嘉熙添3.5%折扣
嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，周五(3日)更新部分價單，增設75天現金優惠付款計劃，並提供14.5%折扣。連同其他優惠計，最高折扣由早前的21.5%，增加3.5%至現時最高可達25%。
●將軍澳日出康城LP10連錄4宗終止交易
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周五(3日)連錄4宗終止交易個案，總成交金額涉5,795.1萬元。上述個案均於2021年簽訂正式買賣合約沽出單位，包括1A座19樓A室，屬實用面積1,205方呎的四房戶，原本成交價為2,228.9萬元，當時呎價約18,497元，該買家當時採用建築期付款辦法入市，惟最新已列明為終止交易。
●何文田天鑄第2期四房終止交易
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第2期，周五(3日)錄得1宗終止交易個案。項目的3座17樓A室，實用面積1,708方呎，四房間隔，原本於2019年1月簽訂正式買賣合約以6,806.6萬元成交，當時呎價約39,851元，惟上述最新已列明為終止交易。