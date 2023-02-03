發展商決心清貨　劈價逾一成售剩餘單位

新盤尾貨量處於高位水平，有發展商決心清貨，劈價逾一成發售剩餘單位。同時，整體一手市場交投量回升，大額成交不斷，其中啟德跑道區項目一個三房戶以4,683萬元招標沽出。

●長沙灣愛海頌劈價清貨尾 最高減價16%

該公司高級營業經理梁焯鏗指，該盤落實下周五晚上7時起推售餘下最後22伙，分別招標形式發售12伙及價單形式推售10伙。其中，價單出售的單位售價已下調，最新折實價由1,179萬至1,287.3萬元，折實呎價15,000至16,696元。入場單位為3座10樓B室，實用面積786方呎，折實呎價約15,000元。

●屯門兆康NOVO LAND 2A期已獲批預售 或緊接2B期推出

●萬科香港今年部署推兩新盤 連其他貨尾項目共2000伙應市

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，今年部署推出兩個全新盤，包括長沙灣連方2期，提供約370伙，部署年中推出市場，或會提供三房及四房戶。而年底至明年年初會分階段推出大埔馬窩路項目，涉逾1,500伙，該盤採梯級式設計，除了中小型單位外，亦會有三至四房戶可供選擇。

萬科香港市場營銷及客戶關係部副總裁劉淑貞指，其他餘貨方面，長沙灣盤The Campton、西營盤15 WESTERN STREET，分別尚餘小量單位待售。何文田VAU Residence，尚餘約100伙待售，預計可於今年中交樓，屆時將開放單位以供參觀。而上半年會主力推售長沙灣連方I餘貨。

●啟德跑道區澐璟三房售4,683萬元

●大埔林海山城今年開齋 四房2,934萬元沽

●大埔白石角朗濤三房售1,970萬元

●旺角利．晴灣23 增8%折扣

●大埔白石角嘉熙添3.5%折扣

●將軍澳日出康城LP10連錄4宗終止交易

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周五(3日)連錄4宗終止交易個案，總成交金額涉5,795.1萬元。上述個案均於2021年簽訂正式買賣合約沽出單位，包括1A座19樓A室，屬實用面積1,205方呎的四房戶，原本成交價為2,228.9萬元，當時呎價約18,497元，該買家當時採用建築期付款辦法入市，惟最新已列明為終止交易。

●何文田天鑄第2期四房終止交易