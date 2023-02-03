美股全線向下　時裝百貨公司Nordstrom逆市升27%

美國就業數據表現強勁，投資者對通脹難以回落至目標水平的擔憂重臨。美股周五(3日)早段全線低開，道指跌116點，至33,937點；標指跌42點，至4,137點；以科技股為主的納指跌215點，至11,985點。

美國1月新增非農就業職位51.7萬個，遠多過預期的18.9萬個，創去年7月以來最大增幅。當中增幅最大的行業為旅遊與款待業，增職12.8萬個，而去年12月數字更由22.3萬個向上修訂至26萬個。

上月失業率降0.1個百分點至3.4%，好過市場預期3.6%，而美國聯儲局官員注視的勞工參與率升0.1個百分點至62.4%。此外，上月平均時薪按月升0.3%，預期升0.3%，按年計漲4.4%，預期升4.3%。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,653點，升10點，低水7點。

美股表現年初至今反覆向好，完全無視經濟衰退風險，其中一個支持力或來自散戶大軍。摩根大通引述交易數據指，截至1月下旬來自散戶的股票和交易所買賣基金（ETF）交易訂單佔整體交易量23%，多過2021年熱炒「迷因股」時的22%。該行策略師Peng Cheng表示，部分「迷因股」與加密貨幣相關的股票近期反彈或吸引散戶入市，整體交易量偏低亦放大散戶成交佔比。

著名「迷因股」投資者科恩(Ryan Cohen)亦蠢蠢欲動，據報他正吸納時裝百貨公司Nordstrom大量股份，目標至少更換該企一名董事，Nordstrom股價早段升27.81%。

美國汽車製造商福特因「執行問題」，2022年全年由盈轉虧，蝕19.81億美元；單計去年第四季盈利按年大減近九成至12.89億美元。業績欠佳拖累公司股價跌9.85%。

全球最大網購平台亞馬遜8年來首度蝕錢，去年虧損27.22億美元，增長引擎雲服務的收入增速創有紀錄以來最慢，不但預警該業務增速將在未來數月持續放緩，還指引本季收入僅1,210億至1,260億美元，按年僅增4至8%，中間值低過市場預期，股價跌5.62%。

蘋果公司(Apple Inc.)上季iPhone銷售額按年跌8.17%至657.75億美元，為事隔兩年再次錄得下跌，集團總收入亦按年倒退5.47%，創下6年來最大的跌幅，股價微跌0.46%。