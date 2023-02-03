中國奧園向國企出售旗下項目股權　籌資5.84億人幣

出售事項已完成，所得款項淨額料為5.84億元，將作償還若干與該項目有關的項目貸款；及繼續投資於該項目。集團料將因出售事項而確認估計虧損約3.12億元人民幣。

出售對象主要從事中國珠海市香洲區前山街道翠微舊村改造項目，涉及14幅位於珠海市香洲區的地塊，總地塊面積約為344,000平方米，計容總建築面積約為1,285,000平方米，可銷售面積約為647,000平方米，主要用作住宅、商業與零售發展以及文化古跡保育。由目標公司擁有的該等項目地塊目前正在施工，興建公寓及高層住宅物業，當中部分住宅單位已取得商品房預售許可證並已預售。

中國奧園亦指出，公司未能及時遵守上市規則，於須予披露交易的條款確定後盡快刊發公告，原因是最近一波疫情中，集團、買方與審批該交易的相關政府機構人員相繼受感染且治療康復需時，且春節假期較過往提前，導致相關僱員及人員人手不足。