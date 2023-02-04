東方日報B2：港股反高潮　周挫逾千點

恒指低開147點後，跌幅曾擴至498點，低見21,459點，午後雖收復部分失地，全日仍跌297點或1.35%，收報21,660點，失守20天移動平均線(現處21,690點)。國企指數收報7,387點，跌118點或1.58%；科技指數收報4,634點，跌62點或1.32%。港股總成交1,301.03億元；「北水」經港股通淨沽出6.04億元，農曆新年假期以來累沽174.88億元。

東亞銀行財富管理處首席投資策略師李振豪指，中港通關因素已被市場完全計入，如今正式通關消息成資金套現藉口，相信之前炒起的通關受惠股在未來一至兩星期都會出現獲利回吐。而市場開始回歸基本面，關注宏觀經濟數據，資金流向一些受惠加息周期快完結的地產股。券商大和亦表示，惟目前部分交通及旅遊股估值已回到2019年、即疫情前水平，估計今季基金經理炒復常的熱情冷卻。

無論如何，積金評級公布，本港強積金上月投資回報約6.12%，是有史以來最強勁的開年表現。計入強積金供款後，457萬名成員的平均帳戶結餘增加約1.5萬元至24.48萬元，強積金總資產亦增約684億元至1.119萬億元，這有賴佔強積金市場22%的香港及中國股票基金全月回報率高達10.83%。

展望後市，李振豪指，在缺乏成交配合下，暫時恒指較難突破25,000點，但以現時日均成交回升至1,300億元水平，大跌至20,000點機會微，潛在正面催化劑可能要待3月舉行的兩會。