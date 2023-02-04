東方日報B2：港股反高潮 周挫逾千點
2023年02月04日 00:05
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中港全面通關未能帶動恒指做好，相關股份亦表現平平。(中新社圖片)
中港兩地下周一終於全面通關，港股周五(3日)卻在科網股及內房股拖累下「反高潮」下跌近300點，全周埋單更累插1,028點或4.53%，結束連續6周升勢。之前炒得「㷫烚烚」的通關受惠股表現平平，港鐵(00066)幾乎全日都在「潛水」，有券商認為外資炒復常的熱情冷卻，直言要小心選股。
恒指低開147點後，跌幅曾擴至498點，低見21,459點，午後雖收復部分失地，全日仍跌297點或1.35%，收報21,660點，失守20天移動平均線(現處21,690點)。國企指數收報7,387點，跌118點或1.58%；科技指數收報4,634點，跌62點或1.32%。港股總成交1,301.03億元；「北水」經港股通淨沽出6.04億元，農曆新年假期以來累沽174.88億元。
觀乎過去3個月熱炒的通關概念股，經營中港直通巴和港珠澳大橋「金巴」的冠忠巴士(00306)最興奮，全日飆19.36%至2.65元，成交飆至302.92萬元；大酒店(00045)和莎莎國際(00178)分別升4.44%及3.44%。反觀六福集團(00590)及周大福(01929)跌1.83%及0.47%。
收租股希慎興業(00014)升0.74%，收市後預警去年盈轉虧，或蝕12億元，乃由於去年錄約投資物業公平值虧損約32.5億元，惟強調該虧損乃非現金性質，集團財政穩健。
東亞銀行財富管理處首席投資策略師李振豪指，中港通關因素已被市場完全計入，如今正式通關消息成資金套現藉口，相信之前炒起的通關受惠股在未來一至兩星期都會出現獲利回吐。而市場開始回歸基本面，關注宏觀經濟數據，資金流向一些受惠加息周期快完結的地產股。券商大和亦表示，惟目前部分交通及旅遊股估值已回到2019年、即疫情前水平，估計今季基金經理炒復常的熱情冷卻。
不過，個別通關概念股仍獲青睞。大和剔走中國中免(01880)和過去3個月倍升的金沙中國(01928)之際，把酒店股華住集團(01179)納入首選股名單。滙豐則視港鐵為本港經濟及消費復甦主要受益者之一，謂通關有望重振其跨境相關服務，改善本地運輸及租務業務，帶動基本盈利恢復增長，遂把港鐵目標價由43.6元，上調至49.2元，維持「買入」評級。
券商野村則表示，中港通關有望帶動友邦保險(01299)新業務價值(NBV)今年和明年均有20%增長，比之前預測有所提高，其中，香港業務NBV會連續兩年升25%，主要是內地訪港客增加；內地業務則受惠保險代理增長及業務擴張，NBV今年和明年分別料升32%及29%，上調友邦目標價15.23%至98.5元，予「買入」評級。友邦挫0.46%。
無論如何，積金評級公布，本港強積金上月投資回報約6.12%，是有史以來最強勁的開年表現。計入強積金供款後，457萬名成員的平均帳戶結餘增加約1.5萬元至24.48萬元，強積金總資產亦增約684億元至1.119萬億元，這有賴佔強積金市場22%的香港及中國股票基金全月回報率高達10.83%。
展望後市，李振豪指，在缺乏成交配合下，暫時恒指較難突破25,000點，但以現時日均成交回升至1,300億元水平，大跌至20,000點機會微，潛在正面催化劑可能要待3月舉行的兩會。