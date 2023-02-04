【東方日報產評】中國重啟需求升　美國通脹更難平

全球引頸以待的中國經濟重啟，終於展現在眼前。隨着中港兩地有序全面通關，經濟活動復常，對於備受歐美衰退陰霾威脅的全球經濟而言，無疑是一支強心針。不過，當作為全球第二大經濟體的中國市場需求回升，勢將帶動商品及資源價格上揚，雖能惠及企業，惟料會加大全球的物價壓力，尤其是本身通脹仍高企的歐美，從而令歐美兩大央行更難拿捏貨幣政策。近次議息會議後，聯儲局斬釘截鐵說今年不會減息，大概就是要穩住市場對美國經濟軟着陸的信心，問題是通脹前景依然看不通透，料將促使資金繼續流出美元資產，以分散風險。

當前歐美通脹雖已由高位回落，但數字仍高企。美國去年12月通脹率為6.5%，而歐洲上月通脹率8.5%。幸而這個冬天歐洲未見極端寒冷天氣，否則能源危機不知如何收科。能源危機一關雖過，但歐洲經濟誠然尚未脫險，尤其是俄烏開戰近一年，至今未見平息迹象，加上至少在上半年，歐洲央行仍會加息抗通脹，歐洲仍未能排除出現滯脹的風險。即使近期歐元區強者德國的經濟有企穩迹象，惟相信未來將會見到的狀況，乃歐洲各國經濟的差異擴大，變相加大地緣政治風險，是福不是禍。

至於美國，亦是半斤八両。雖然美國財長和聯儲局主席都多番強調，美國經濟不會出現嚴重衰退，惟經歷前年兩人同樣錯判通脹形勢，至去年須激進加息來抗通脹，信用成疑。故見市場對聯儲局維持「鷹」姿亦不為所動，顯然對幣策判斷有所保留。

大量科企裁員，未來數月就業市場狀況存暗湧。持續加息將無可避免加快冷卻經濟活動，最怕是加息力度過猛，滯脹臨門。另一方面，俄烏戰事未完，能源價格尚難令人放心，且中國「極速」重啟經濟，刺激全球商品需求，全球通脹高企格局難改，倫敦銅價由去年7月低位回升逾三成就是例子。面對這些變數，聯儲局顯然也沒有「水晶球」，只好見步行步。

此外，在美國主導的去全球化下，國際產業鏈持續改變，各經濟體更重視供應鏈的安全與穩定性，價格再非處首列位置，這或多或少令生產成本難大跌，從而令全球通脹高企。難怪國際貨幣基金組織亦明言，美國的消費開支強韌、中國經濟重啟，將支持全球經濟增長，警告即使抗通脹初現成效，但這鬥爭尚未完結，並敦促各國央行維持緊縮貨幣政策。

如今評論美國已成功控制通脹，實乃言之尚早，更別輕率為加息周期完結下判語。除了歐盟、美國、加拿大、英國等地區貨幣政策仍持續偏緊外，今年次季日本貨幣政策或轉向，亦是全球經濟與資金流向的一個重大不明朗因素。綜合而言，去年支持美元一匯獨強的條件已起變化，貨幣政策不明朗，將促使資金流出美元資產，向亞洲及新興市場等多元渠道尋找更高且更可觀的回報。美國這張「通脹牌」若有任何閃失，將加快全球去美元化進程，得謹而慎之，而中國首要任務，是穩打穩紮推動疫後復甦和資本市場改革開放，以實力吸引資金東來，也為中美博弈換取鬥爭的本錢。