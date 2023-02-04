【錢夫人巡舖】「小富翁」儲利是錢　一年定存4厘選擇多

錢夫人早幾日去拜年，同親友傾開小朋友如何處理利是錢，發現不少十幾歲的青少年，多年來收取一眾慷慨長輩給予的利是，儲埋儲埋可達六位數字，分分鐘夠畀首期，儲了數萬元利是錢的更是常態，真的不可小覷！

本夫人認為，既然小朋友暫時毋須動用其「私己錢」，與其將錢放在「豬仔戶口」，何不趁高息做定存，利疊利創富？家長們可以協助子女物色更高息的計劃，順便為他們上一堂理財課。

如果利是錢不急用，本港息口又有見頂迹象，建議做足一年定存，食盡高息，目前不少銀行仍有4厘或以上。如果已經儲夠50萬港元的「小富翁」，或者會同兄弟姊妹夾錢，中銀香港、東亞銀行、大眾銀行、工銀亞洲的一年定存都畀到4厘息；招商永隆有4.05厘；滙豐、創興及南洋商業銀行有4.1厘；信銀國際有4.2厘，到期即收最少2萬元利息，換部頂級新iPhone仲有找！

除了一年期之外，個別銀行提供其他接近存款期的計劃，利率都好吸引。例好華僑永亨存288天有4.18厘。南商存13個月有4.38厘，而且係「月月派息」，粗略計算，存入50萬元，每月收息約1,800元，小朋友每個月都有糖收就最開心。

順帶一提，唔少高息存款計劃都係該行高端客戶先享用到，例如滙豐就要尚玉或者卓越理財客戶先做到4.1厘的一年期定存，一般客戶只有3.9厘。做得「小富翁」，相信父母都好大機會係銀行「貴客」，想賺多些利息，最好找父母代勞，相信他們都好樂意幫仔女Keep好份利是錢。

如果父母係花旗銀行私人客戶，或者係Citigold戶口的新客戶，有個年利率高達4.88厘的筍Plan，不過存款期只有3個月，起存額只需5萬元，適合更多小朋友開展他們的「錢滾錢」大計。不過呢項優惠暫定做到今日(4日)就結束，有興趣就要即時行動啦！