致富智庫：月供存款好處多　小資族聚財so easy

市民在過去經歷了持續的疫情，環球經濟衰退、國際政局不穩等令不安感上升，提醒了我們世事無常，更加意識到未雨綢繆、及早儲蓄的重要性。港人以往喜愛炒股增值財富，但觀乎港股近年表現反反覆覆，2022年曾見13年半低位，一度跌穿15,000點關，踏入2023年又衝上22,700點水平，因應市況波動，對於新手投資者要捕捉賺錢機會更為艱難。

如今不少港人偏好更穩健儲蓄的方式。說到穩健，必定會想起銀行定期存款，惟近期港元定存回落，且先決條件是要先有指定金額存入戶口才可敘做高息定存。若手上未有大量資金，又想「穩賺」收息，可以考慮月供存款計劃(零存整付)。

●零存整付利息以複息計

零存整付屬於月供儲蓄的一種，利息是以複息計算，每期利息會滾存至下期計算，變成本金的一部分，再重新計算利息，就如滾雪球一樣價值會層層遞升。當存款期滿後，銀行會將本金連利息自動存入帳戶，方便省時。該儲蓄計劃可按個人需求選擇不同的存款貨幣、供款期、供款額及供款周期，有助存戶訂立儲蓄目標，穩步累積財富。雖然零存整付利率對比其他投資遜色，但是它近乎零風險，毋須承受股票般的價格波動，聊勝於無。

●最低月供500大元

要留意，現時提供零存整付儲蓄計劃的銀行，每間存款年期及最低供款額都不同，可選取年期短至半年，而每月只要投放500大元，就能夠開展儲蓄大計；但無論選擇哪一間銀行也好，由於銀行不時會調整計劃優惠，利率可能隨時變動，選擇開戶前，記緊要先向銀行查詢最新資訊。

●門檻低易操作

坊間的理財方法千萬種，養成恒常的儲蓄習慣必然是理財的第一步。零存整付存款門檻低，低風險兼操作簡單，最適合一些本金不多又想建立儲蓄習慣，又或資金不多的理財新手。

●累積彈藥再投資

你有自動自覺儲錢的習慣嗎？若你不能夠有效管好自己的荷包，最終很可能淪為月光族。金錢可以積少成多，儲蓄成功關鍵就是堅持，你可以開設零存整付戶口，透過自動轉帳形式，每個月將一定的金額轉至儲蓄戶口，強制自己儲錢。雖然回報不算吸引，但勝在入場門檻極低，即使每月剩餘的閒錢不多，也一定有能力負擔，且在毋須任何專業財經知識或深入研究，已可穩定獲取被動收入，對於畢業生或理財新手是不錯的選擇。待日後獲得第一筆資金，擁有更豐厚的財經知識後，可以再策劃其他投資。

【港人疫下重視儲蓄 平均月儲7700元】

事實上，香港人在疫下對儲蓄更趨重視，而存款則為大眾偏好的儲蓄方法。香港存款保障委員會(存保會)早前進行的香港人「儲蓄安全感」指標年度調查，去年香港人的儲蓄習慣及能力均按年回升，68%表示有儲蓄習慣，為新冠疫情出現以來最高。

有儲蓄習慣的受訪者中，每月平均儲蓄金額7,700元，按年升17%，金額為2018年有紀錄以來最多。大多數人認為，儲蓄的首要目的在於「應付不時之需」。

●銀行存款續為最主流儲蓄方式

調查顯示，銀行存款繼續是最主流儲蓄方式，涵蓋活期或定期存款，選用者佔比為82%，比例按年大幅增加近10個百分點。去年較少人以投資股票、債券、基金等形式進行儲蓄，選擇比例為28.3%，按年下跌3.7個百分點。

其他港人偏好的存款方式，包括購買儲蓄保險(21.3%)、放現金在家(17.6%)，以及給父母、配偶或子女保管(9%)。結果反映了香港人在經濟不明朗的環境下，傾向選擇更穩健的方法進行儲蓄。

儘管年輕人面對儲蓄困難，依然表現積極。調查所見，有1/3的18至29歲年輕人表示有訂下年內儲蓄目標，比例為所有年齡組別中最高。這批20歲出頭的年輕人，不少是剛踏入職場的社會新鮮人，由於起薪偏低，要累積財富更困難。不過，若然懂得善用理財工具，找到適合的儲蓄方法，相信也能日積月累滾出大財富。