鄺紫珊：印度股市在全球投資市場重要性將持續增加

新興市場中印度股市在2022年有不錯的表現，有4.4%回報率，這是自2016年以來連續7年呈正回報。展望2023年，隨着加息趨緩，有助於新興市場重拾上升動力，加上疫情後消費復甦，可有利推升印度股市。

觀乎2022年12月底，印度佔MSCI新興市場指數比重增加至14.4%，僅次於中國，而對印度最近兩年的增加幅度也很明顯，預示全球新興市場復甦可望有機會由印度領先。在通脹漸趨緩和、經濟維持高速增長，以及內需市場強勁的支撐下，當地股市仍然看好。

就當地通脹已見逐步緩和，整體企業盈利也持續超過1成的高速增長，讓內資及外資也重新投入印度股市。事實上，印度強勁內部消費動力對當地零售市場有明顯的支持，預料2031年規模可望達1.8萬億美元。印度當地人平均年收入從現在的2,278美元，有望上升至2031年的5,242美元，明顯地中產階級比重將增加，並預期支出投放於消費也將佔很大比重。未來10年，年收入超過35,000美元的家庭將大幅增加5倍，此收入的家庭數目有可能達致2,500萬以上，這對當地的零售業有直接正面的影響。

印度的消費動能上升，主要是消費一族的普及性及影響性提高，以及消費形態的轉變。有投資銀行的報告指出，印度電子商務2031年將以16%的複合年增長率上升，市值將從目前510億美元，增長至2,200億美元，其中屬於非民生消費的增長力度更為強勁；而新消費形態的出現也將帶來更多的投資機會。

印度擁有全國電子商務平台，可協助中小型企業營運，也有效加強其網絡安全與營運的便利，當中更包括透過電商平台提供中小企業融資服務與信用貸款，這讓印度整體消費模式實現大躍進。

印度股市已上升不少，股市現水平雖然不算便宜，但以長期投資而言，印度具備結構性及良好的基本因素，積極透過改革優化內部問題，包括投入大量基建，及提供優惠政策吸引外資投資當地，加上通脹緩和及貨幣政策鬆緊適中，將有助資金持續流入股市，而印度在全球投資市場重要性也將持續增加。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊