曜熊理財：等待美債基金投資機會

美聯儲一如預期加息0.25厘，使聯邦基金利率目標區間升至4.5至4.75厘。這個加息幅度低於去年12月的0.5厘，符合金融市場預期。聲明中未來利率上調的空間將取決於多項因素，包括貨幣政策緊縮的累積影響，顯示緊縮周期可能接近尾聲。

美聯儲放鬆了抗通脹力度，但接下來會繼續提高利率。對於應該何時結束40年來最激進的信貸緊縮，官員們仍在討論之中。預計美聯儲還會再加息一次。

許多衰退指標現在蔓延，目前美國減息的概率正增加，未來會不會減息將取決於通脹情況，如通脹及個人消費在今年下半年走高，減息將被推後。當下，美聯儲最關注的是服務性通脹。房租通脹在今年會確定性的下降，但是剔除房租後的服務性通脹仍未出現明顯的下降趨勢。

去年美債基金表現失色。幾十年來最激進的加息令債券基金經理承受了沉重的損失。現時由於核心通貨膨脹率仍在6%，是美聯儲目標水平的3倍，為政策制定者不會急於開始減息。

美債基金在經濟低迷時期會因美聯儲削減借貸成本而上漲，但由於通脹上升，無法保證這次也會出現這種情況，市場也在等待機會。隨着美聯儲收緊政策保持，估計在今年下半年市場機會將會出現。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉