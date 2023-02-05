郭家耀：看好旅遊業復甦　伺機部署復星旅遊文化

各地旅遊出行及防疫政策持續優化，旅遊觀光需求明顯復甦。據了解，今年元旦假期期間，國內旅遊出遊達5,271.34萬人，恢復至2019年同期的42.8%；實現國內旅遊收入265.17億元人民幣(下同)，恢復至2019年同期的35.1%。

集團於2023年元旦假期期間，其核心業務三亞亞特蘭蒂斯、麗江復遊城等均超越2022年元旦期間表現。而三亞亞特蘭蒂斯於2023年元旦期間，營業額更超過疫情前的2019年元旦假期，當中來自餐飲、水世界、水族館等的非房費收入增速已超過房費收入；總接待人次達約3.7萬人次；平均入住率達97.4%，平均每日房價為2,736元。而定位為針對中高端客戶的國際旅遊目的地的麗江復遊城，於2023年元旦期間，營業額較2022年元旦假期增長27%。

集團旗下的Club Med，是全球知名的以家庭為中心的一價全包休閒度假服務提供商。儘管Club Med業務受疫情因素影響，惟該業務自去年下半年開始出現復甦。截至去年9月底止9個月期間，Club Med淨利潤轉正，推動集團的整體利潤大幅改善。而Club Med中國度假村，近年深受遊客歡迎。其中，Club Med Joyview安吉度假村及北戴河黃金海岸度假村於2023年元旦期間接近滿房，反映上海及北京周邊旅遊保持較強的增長態勢和需求。Club Med Joyview是以周邊遊為特色的度假村，集團未來計劃在江秀克南京、成都黑龍灘、江秀克太倉、廣東佛山等地布局Club Med Joyview度假村，以順應內地旅遊市場重啟，滿足國內強勁的旅遊需求。

截至去年9月底止首3季，集團的度假村、旅遊目的地營運以及旅遊休閒服務及解決方案的營業額約112.53億元，按年上升110.4%。其中，Club Med營業額錄得91.35億元，按年升145.7%，並恢復到2019年同期的約96%。隨各國持續解除旅行限制，集團於各地的業務亦將加速復甦。基於集團的業績及股價已在修復階段，建議伺機部署，作為中長線旅遊行業復甦的選擇。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)