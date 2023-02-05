【星期一‧炒啲乜】中港通關遇上中美氣球風波 港股何去何從？

農曆正月十五元宵節過後，中港在周一(6日)迎來全面通關，但對早以借憧憬炒上的港股未帶來太大沖喜作用，恒指上周累跌逾1,000點，結束連續6周升勢。港股後市何去何從，美股走勢不能忽略。

美國聯儲局上周宣布加息0.25厘，令市場憧憬當局收緊貨幣政策或進入尾聲，一度帶起對息口相對敏感的科技股有較佳表現。然而，隨着數間重磅大型科技股公布差過市場預期的成績表，以及1月新增非農就業職位遠多過預期，令投資者重新審視聯儲局的加息步伐，拖累美股上周五(3日)下挫。

再者，中美發生間諜氣球風波後，華府延遲國務卿布林肯原定的訪華行程，事件對A股和美股帶來怎樣的影響仍要拭目以待。

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