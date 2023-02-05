財金官員：今年港經濟定勝去年　須穩固復甦勢頭警惕風險

中港兩地周一(6日)迎接全面通關，財金官員發表網誌表示，預期各種公務、商務、旅遊和其他經濟活動也會加快恢復，跨境人員及貨運往返可望穩步增加，料將帶動本港出口、運輸物流、旅遊、零售及餐飲業，並為本港整體經濟帶來更正面、更樂觀的氣氛和展望。

展望2023年，他認為本港經濟肯定會比去年好，但外圍環境仍然充滿挑戰和不確定性，而經濟恢復也有過程，無論是航班的恢復、旅客重來、投資增加，也許還需要一些時間才能凝聚更大的動力。再者，挺過這幾年的下行壓力，企業以至市民和打工仔的財政也需時恢復。

因此，他指港府要努力鞏固得來不易的良好勢頭，並警惕風險、穩步前行。惟有創造穩定和有利向好發展的經濟環境、加上便利營商的政策措施，才能最大程度讓香港的經濟更好恢復。

短期來說，各行業都在努力提升業務處理能力，包括加快補充貨源、增聘人手、加強培訓，冀能承接在復甦開始、市場轉趨活躍之際帶來的生意量。港府亦啟動了一系列的宣傳推廣活動，而今年全年香港將有超過三百場大型活動、貿易展覽和國際盛事，例如渣打馬拉松賽事、國際七人欖球賽、國際金融領袖投資峰會等，冀讓世界各地認識和感受到香港的獨特優勢、機遇和魅力。

另一方面，「簡約公屋」選址公布後爭議不絕。財金官員在撰文中指出，讓計劃盡快推行有其實質意義，正積極回應社會上對項目不同方面的關注。