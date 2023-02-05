觀塘商業項目流標　市建局：研加入住宅元素

上月僅收到一份標書的市區重建局觀塘市中心第4及第5發展區商業項目流標。市區重建局行政總監韋志成在網誌表示，在審議標書時，招標遴選小組作出多項考慮，包括參照測量業界一貫的土地估價機制及市場相關物業樓面的成交數據、發展商入標的情況、入標的標價是否在可接納的範圍和發展空間等因素，再加上這個項目並不涉及住宅樓宇供應，故此最終建議董事會收回項目。

他指出，項目規模龐大，涉及超過收購400個私人單位業權及處理100多間違規構築物的龐大開支。若然在市況低迷下，貿然批出土地，項目將出現財務虧蝕，並因此而降低市建局能投放在未來市區更新項目的資源，影響業務發展。此外，該項目位處策略性位置，市建局團隊對其發展前景仍然樂觀，不會因一時的市場波動而急於批出標書，而會評估未來市場需求狀況，從規劃、發展和財務等不同層面，研究項目未來的發展路向，擬訂適當的替代方案。

儘管項目「流標」，但他相信「有危就有機」，關鍵在於是否能夠藉是次暫時收回該項目，為項目開創更大的機遇。為此，市建局將以新規劃思維，因應市場對房屋、辦公室、酒店和零售等需求，將地標大樓的發展規劃，由「二維空間」提升至「三維空間」層面，包括加入住宅元素，應對不斷變化的市場和社會環境，以配合九龍東核心商業區的未來發展，提升項目的吸引力。

由於傳統「甲類」住宅項目的地積比率限制，市建局團隊認為應將第四及第五發展區土地，由「商業用途」改變為「其他指定用途（混合發展）」的發展模式，並結合「一地多用」概念，在地盤獲准發展的地積比率為12倍及「浮動規劃參數」機制維持不變的基礎上，加入住宅發展元素，讓日後的中標發展商可更靈活調撥發展樓面，作住宅、辦公、酒店和零售等不同業務。此突破性的規劃，既可提升項目的重建潛力及發展寬度、改善項目回報；亦可在增加住宅單位供應的同時，符合觀塘市中心的定位。

他續指，因上述「混合發展」規劃模式的構思改動涉及修訂已經核准的第四和第五發展區規劃大綱，該局將加快進行相關工作，爭取在本年內向城規會提交改變規劃用途的申請。