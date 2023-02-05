美聯：1月工商舖註冊量回升　全面通關後市看俏

根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，1月份工商舖註冊量共錄259宗，較去年12月223宗按月升16.1%，連跌兩個月後首度回升，而註冊金額則錄32.04億元，按月下跌約64.3%，主要原因是1月份註冊個案主要反映12月份市況，當時受長假期及未全面通關等因素影響，拖低成交金額，呈量升價跌的趨勢。

1月份工商舖各板塊註冊宗數全線上升。工廈及商舖表現較佳，註冊量分別按月升約10.4%及29.2%，最新分別錄127及84宗。商廈註冊量按月升約11.6%，錄得48宗。雖然市場氣氛逐漸回暖令註冊量增加，但投資者態度仍趨審慎，交投增長速度未明顯回升，預料整體註冊量及註冊金額未能在短期內回復到疫情前的水平。

中港通關加上長假期結束及社會有序復常，展望全年工商舖成交量回升至5,800宗，較去年增加約三成。鋑聯控股行政總裁(工商舖)盧展豪表示，中港全面通關、恢復內地居民赴港澳旅行團，相信優化措施能吸引旅客來港，重振本港零售業及旅遊業，可望帶動核心區商舖表現。他續指，財政預算案快將出爐，如有更進一步招商引資的政策，將吸引中資及海外企業來港投資及設立據點，相關措施或對經濟及樓市有提振作用。

同時，美國聯儲局宣布加息0.25厘，顯示加息幅度放緩，有望改善市場氣氛。他認為，投資市場已逐漸適應後疫情時代，更了解各板塊物業的增長潛力及未來價值，而部分工商舖物業價格已累積一定跌幅，能吸引投資者趁低吸納。