中原：上月港商廈買賣成交額按月升逾6成

兩地疫情持續放緩，香港與內地於上月初分階段落實通關安排，帶動工商舖整體投資氣氛升溫。中原(工商舖)資料顯示，今年1月共錄得約215宗工商舖物業買賣個案，涉及總金額約40.83億港元，按月遞增逾30%，其中商廈及商舖成交金額分別上升逾六成及近五成。

該行董事總經理潘志明表示，1月工商舖市場暫錄成交量較去年12月約230宗下跌6.5%，相信是由於今年農曆新年假期較以往早，減慢買家入市步伐。事實上，該類物業總成交金額走勢凌厲，1月份共錄得約40.83億元，對比去年12月大幅增加約35.2%，主因是月內錄得多宗大手成交，反映通關消息刺激市場氣氛明顯回暖，資金隨之而流向具升值潛力的工商舖物業。

潘續稱，按範疇分析，商廈物業走勢最佳，價量齊升。1月錄約40宗買賣個案，總成交金額約9.01億元，比去年12月分別上升約66.7%及約62.3%，至於按年同期跌幅持續，分別下跌約14.9%及約45.8%。他指出，從寫字樓市況持續改善看來，反映價格正觸底回升。通關伴隨龐大商務需求，不少跨國企業看準時機，積極購入指標商廈。

而商舖買賣則錄得約57宗，較12月約71宗回落約19.7%，金額亦錄得約21.4億元，按月急升約49.8%。工廈市場則較平穩，1月共錄得約118宗成交，對比減少約12.6%，成交金額大致相若。

他認為，現時工商舖物業市場正積極吸納較早前因應疫情所累積的購買力，加上中港兩地落實2月6日全面通關，以及美國加息步伐開始減慢，相信屆時投資者及用家會一改早前的保守態度，料買賣交投量及金額有機會進一步上升。