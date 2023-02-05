陳鳳珠：金價有望向上挑戰呢個水平...

黃金價格自2023年以來一直呈現上升趨勢，由於預期美國加息步伐放慢，或導致美元逐漸回落，而多國經濟或有機會陷入衰退，因此黃金將可發揮避險作用，料各項因素將刺激資金流入金市，推動金價有望挑戰每安士2,000美元水平。

其實，全球央行於2022年開始逐步增持黃金，據世界黃金協會表示，隨着環球央行上調利率及市場對全球經濟的憂慮，投資者傾向購買貴金屬作避險之用。2022年黃金購買量按年增長18%至4,741噸，創2011年以來新高，其中去年第四季黃金需求按年上升17%至1,337.4噸，主要受到央行大量購買及零售投資需求強勁所致，2022年全球央行的黃金購買量增加逾倍至1,136噸，遠高於2021年的450噸，並創下55年來的最高水平。

其實，2022年首三季全球央行共增持673噸黃金，反映第四季的購買量顯著提升，料2022年全球央行的黃金儲備將升至近50年來最高水平。去年歐美等國家的通脹壓力持續升溫，黃金雖然可發揮抗通脹功能，但金價未見受支持，但從各國央行增持黃金的舉動來看，顯示在環球金融資產大幅波動下，黃金仍然相對保值。

全球央行的黃金增持量在2018年及2019年均有所上升，2018年及2019年分別增持656.2噸及650.3噸，但2020年因新冠疫情導致增持量下降，2020年全球央行淨增持約273噸黃金，而到2021年，全球央行的黃金儲備增加了463噸，反映央行恢復增持黃金的策略。

除此之外，中國國家外匯管理局的資料顯示，繼2022年11月人民銀行增持103萬安士黃金後，12月再增持97萬安士黃金，為人行三年未有購入黃金後，連續兩個月增持黃金。自2019年9月開始，人行的黃金儲備一直保持在6,264萬安士，經過去年底的兩次增持後，截至2022年12月底，內地的黃金儲備量為6,464萬安士。

相信人行增持黃金考慮到儲備資產多樣化的情況，並用以分散風險，截至2022年底，內地的黃金儲備為1,172.4億美元，外匯儲備則高達31,277億美元，因此黃金在外匯儲備的佔比只有3.7%。相信未來人行仍有機會繼續增持黃金，以減輕外匯的波動風險以及宏觀經濟及政治因素所帶來的影響。

安里證券有限公司研究部主管 陳鳳珠(本文作者為證監會持牌人士)