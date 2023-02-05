陳永傑：十大屋苑周末成交按周升近7成

二手樓市交投加快，中原指出，十大屋苑於周六、日(4、5日)錄22宗成交，按周上升約69.2%，重上20宗以上水平，期內9個屋苑錄得成交。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年假期氣氛已過，十大屋苑成交量重返新年前水平。市場利好消息不斷，美國聯儲局收窄加息幅度，中港兩地全面通關，樓市轉勢大局已定，相信2月樓市將價量齊升。

港島區3個指標屋苑均錄交投，中原楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園周末錄1宗成交，單位為P座低層1室，實用面積約616方呎，三房間隔，以866萬元易手，呎價約14,058元。原業主於1998年以373萬元買入單位，持貨25年帳面獲利約493萬元，單位升值約1.32倍。

該公司柯勇表示，將軍澳新都城兩日錄兩宗成交，平均實用呎價約14,020元，項目2期4座高層G室，實用面積約713方呎，套三房間隔，以939萬元售出，呎價約13,170元。原業主於2000年以355萬元買入單位，持貨23年帳面獲利584萬元或約1.65倍。

而天水圍嘉湖山莊於周六、日錄4宗成交，為交投最旺屋苑之一，中原伍耀祖稱，該盤景湖居10座高層H室，實用面積約547方呎，三房間隔，成交價544萬元，呎價約9,945元。原業主於2013年以235.7萬元買入單位，現沽貨帳面獲利308.3萬元，單位升值約1.31倍。