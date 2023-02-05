投資者今年應少持現金　專家：候港股回調入市長揸

成功估中去年全球「股債雙殺」(股市和債市同時大跌)的雷賢達，對今年經濟提出兩項反主流的意見，分別是美國今年不會衰退、中美不會繼續脫鈎反而會有合作。在投資上，他呼籲投資者不要持太多現金，趁市況回調應該「買返啲」。

美經濟年內不會衰退

他笑言，過往無論1997年亞洲金融風暴，抑或2008年的金融海融，發生之前都沒有人可以準確地預測到何時會發生，全球金融危機都是突然而至。「今趟你覺得怪唔怪？2022年第一季啲人已經話衰退」，而且這論調一直持續，「依家到2023年啦，又話衰退，依家幾時有衰退呢？」

他承認，個別行業確實有倒退，例如住屋和科技相關的行業，前者因為加息，後者因為實體經濟重新開放，減少對外賣、網購等倚賴。「IT(資訊科技)確係炒好多人，但美國失業率又唔係上好多」(編按：最新上周五美國1月失業率為3.4%，從前值回落0.1個百分點)，一來是經濟重啟之後，很多傳統行業都不斷請人，二來亦因為疫情期間很多人離世或離開現有行業，令一些行業出現人才短缺。況且，股市是反映未來6至9個月的市況，現時美股道指已彈高至34,000點水平，比去年10月低位28,660點反彈逾18%。

更重要是，明年是美國總統大選之年，他指出，通常大選之前一年「經濟都會係最好」，美國「民主黨想明年再選到(繼續執政)，但如果經濟衰晒，咁咪大鑊，咁咪輸梗？」所以美國仍需靠中國來谷經濟，「某程度中美都要合作，當然例如國防、高科技或敏感問題無得傾，但其他方面好可能有得傾」。

投資要適應「新常態」

恒生指數上周五收報21,660點，他估計，受惠於復常，大市會繼續反覆上升，「始終有段時間會回調，回咪買返啲囉，但唔好睇得咁短線」。他稱，去年已要叫人買經濟重新開放(reopening trade)相關的投資，部分收租股如果由去年低位買入的話，相信兩至3年後料有逾倍回報。惟要留意一些「新常態」，例如美國聯儲局今年內或會減息，但利率不會回到0.25至0.5厘的低息時期(目前聯邦基金利率為4.5至4.75厘)，因為聯儲局在過往擴表太多，資產負債表目前逼近9萬億美元，縱然量化緊縮(QT)，也難以收回一半，故投資者要適應本輪的高息周期。