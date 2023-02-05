新居屋大賺離場！凱樂苑一房戶未補價售480萬

樓價雖較高位回落不少，不過近年以折讓價出售的新居屋單位，現沽貨仍有可觀利潤。長沙灣居屋凱樂苑一房戶未補價第二市場成交價480萬元，單位3年多升值約196.6萬元，升幅約69%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯胡宗樂表示，北角康福園A座中層D室，實用面積約1,003方呎，以1,145萬元成交，呎價約11,416元。原業主於2004年1月以約263萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約882萬元，升值逾3.35倍。

●中原黃新利稱，西半山俊傑花園中層G室，實用面積約626方呎，套三房間隔，享山景，以1,255萬元易手，呎價約20,048元。原業主於2003年以297萬元買入單位，持貨20年帳面獲利約958萬元，單位升值約3.2倍。

－－－－－－

九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣居屋凱樂苑本月暫錄2宗成交，平均實用呎價約11,564元，屋苑E座高層2室，實用面積約386方呎，一房間隔，開價500萬元，減至480萬元未補價第二市場價成交，呎價約12,435元。原業主於2019年10月以283.4萬元購入單位，持貨3年多帳面獲利196.6萬元，單位升值約69%。

－－－－－－

新界區

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山新港城G座低層6室，實用面積約338平呎，兩房間隔，以521萬元獲承接，呎價約15,414元。原業主於2017年12月以505萬元購入上址，持貨5年帳面僅獲利16萬元，單位只升值約3.2%。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山嵐岸3座低層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，放盤1年減價100萬元，以800萬元獲承接，呎價約13,559元。原業主於2019年7月購入上址，當時作價750萬元，持貨至今帳面獲利50萬元，升值約7%。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山聽濤雅苑10座低層A室，實用面積約1,054方呎，三房連套房間隔，享開揚海景，以1,428萬元沽出，呎價約13,548元。原業主於2014年以約900萬元購入物業，持貨逾10年帳面獲利528萬元，升值約59%。

●中原胡耀祖指出，馬鞍山雅濤居2座中層B室，實用面積約785方呎，三房連套房間隔，開價約1,050萬元，議價後以1,010萬元易手，實用平均呎價12866元。中原胡耀祖指，新買家為用家，據了解，原業主於2005年以336萬元購入單位，持貨約18年，是次易手帳面獲利約674萬元離場，單位期內升值約2倍。

●祥益黃文樂指出，屯門公屋建生邨泰生樓高層14室，實用面積約443方呎，減價20萬元，獲白居二中籤者以一筆過付款方式購入，未補價第二市場成交價170萬元，呎價約3,837元，稍低於市場價。

●中原王勤學表示，元朗尚豪庭2座中層F室，實用面積約519方呎，兩房間隔，微減2萬元，以718萬元沽出，呎價約13,834元。原業主於2011年6月以401萬元一手買入單位，持貨近12年帳面獲利317萬元，單位升值約79%。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳居屋安寧花園5座高層E室，實用面積約583方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價約560萬元，呎價約9,605元。原業主1998年以約46.7萬元向房委會買入，持貨長達25年，帳面獲利約513.3萬元，物業升值約11倍。

●美聯黃家迎稱，將軍澳日出康城首都3座中層右翼D室，實用面積約704方呎，套三房間隔，減價15萬元，以835萬元易手，呎價約11,861元。原業主於2014年12月以598萬元購入單位，持貨超過8年帳面獲利237萬元，升值近40%。

－－－－－－