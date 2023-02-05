一手盤銷情向好 周末錄59宗成交
2023年02月05日 22:02
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新盤市況向好，市場於周六、日(4、5日)錄約59宗一手成交，市區大額豪宅及新界上車新盤銷情皆暢旺，何文田新盤錄得一年多以來首錄一手買賣，四房連雙套房單位以逾8,609.88萬元沽出，石硤尾豪宅項目亦有分層標準戶以7,029.8萬元售出。至於粉嶺北上車項目更於兩日連沽19伙。
●天鑄第2期四房戶招標售逾8609萬
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第2期相隔一年多再錄一手成交，項目1座17樓A室，實用面積2,019方呎，四房連雙套房間隔，設私人升降機大堂，以逾8,609.88萬元招標售出，呎價約42,644元。
●石硤尾緹山今再售1伙 累沽逾9成套現65億元
嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山，周日(5日)以招標形式沽出2座2樓B室分層單位，該單位實用面積1,699方呎，三房連三套房間隔，連一個停車位售出，成交價7,029.8萬港元，呎價約41,376元。
該盤已累售41伙，佔全盤單位超過九成，總成交金額逾65億元，平均成交呎價逾60,000元，現時尚餘4伙分層標準單位待售。
●ONE INNOVALE-Cabanna周末連售19伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna銷情持續，周日(5日)單日連沽12伙，套現5,621.71萬港元。
今日成交單位實用面積308至337方呎，當中售價最高為D座16樓6室，實用面積337方呎，成交價為494.04萬元，呎價約14,660元。成交呎價最高則為D座7樓17室，實用面積308方呎，以480.53萬元沽出，呎價約15,602元。
連同周六(4日)售出的7個單位，項目於兩日累沽19伙，套現8,998.97萬元。
●維港滙周末售5伙 套現逾1億元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列，於周六、日(4、5日)連沽5伙，套現逾1.02億港元。期內維港滙I錄得兩宗成交，包括1個連天台特色戶，單位為5座29樓A室，實用面積936方呎，天台面積914方呎，以3,300萬元售出，呎價約35,256元。另一伙售出為1座7樓B室標準戶，實用面積948方呎，成交價2,840萬元，呎價約29,958元。
至於維港滙II於兩日售出3個單位，均為兩房成交，實用面積490至496方呎，售價介乎1,340.9萬至1,382.3萬元，呎價約27,034至28,210元。項目整個系列累售848伙，套現逾127億元。
●星凱‧堤岸減優惠賣樓 周四開售389伙
農曆新年過後發展商即提速啟動推盤部署，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸公布最新銷售安排，落實周四(9日)發售389個單位，當中佔306伙以價單形式銷售，另招標出售83伙。
項目同時更新價單，最新價單刪除「開心渡聖誕210付款計劃」優惠，以最高折扣計算，由原先約13%減至12%，下調1個百分點。
●愛海頌周末錄300組客參觀
長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌減價奏效，項目於周六、日(4、5日)開放現樓示範單位反應踴躍。集團營業部首席經理郭子威稱，估計周末兩天有約300組客戶參觀，以九龍區佔逾5成最多，來自西鐵沿線的客戶佔約三成半，另有約一成半來自港島區。
他指出，項目會按照原定計劃，於周五(10日)以先到先得及招標形式，推岀最後22個單位。
●蔚藍東岸兩房戶呎售2.47萬元 創一年新高
五礦地產(00230)油塘蔚藍東岸周六(4日)售出1伙，單位為3座20樓D室，實用面積517方呎，兩房間隔，以1,277萬元成交，呎價約24,700元。該集團營銷及市務總監黃少鴻指出，上址成交呎價為去年1月後新高。