一手盤銷情向好 周末錄59宗成交

新盤市況向好，市場於周六、日(4、5日)錄約59宗一手成交，市區大額豪宅及新界上車新盤銷情皆暢旺，何文田新盤錄得一年多以來首錄一手買賣，四房連雙套房單位以逾8,609.88萬元沽出，石硤尾豪宅項目亦有分層標準戶以7,029.8萬元售出。至於粉嶺北上車項目更於兩日連沽19伙。

●天鑄第2期四房戶招標售逾8609萬

●石硤尾緹山今再售1伙 累沽逾9成套現65億元

該盤已累售41伙，佔全盤單位超過九成，總成交金額逾65億元，平均成交呎價逾60,000元，現時尚餘4伙分層標準單位待售。

●ONE INNOVALE-Cabanna周末連售19伙

今日成交單位實用面積308至337方呎，當中售價最高為D座16樓6室，實用面積337方呎，成交價為494.04萬元，呎價約14,660元。成交呎價最高則為D座7樓17室，實用面積308方呎，以480.53萬元沽出，呎價約15,602元。

連同周六(4日)售出的7個單位，項目於兩日累沽19伙，套現8,998.97萬元。

●維港滙周末售5伙 套現逾1億元

至於維港滙II於兩日售出3個單位，均為兩房成交，實用面積490至496方呎，售價介乎1,340.9萬至1,382.3萬元，呎價約27,034至28,210元。項目整個系列累售848伙，套現逾127億元。

●星凱‧堤岸減優惠賣樓 周四開售389伙

農曆新年過後發展商即提速啟動推盤部署，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸公布最新銷售安排，落實周四(9日)發售389個單位，當中佔306伙以價單形式銷售，另招標出售83伙。

項目同時更新價單，最新價單刪除「開心渡聖誕210付款計劃」優惠，以最高折扣計算，由原先約13%減至12%，下調1個百分點。

●愛海頌周末錄300組客參觀

他指出，項目會按照原定計劃，於周五(10日)以先到先得及招標形式，推岀最後22個單位。

●蔚藍東岸兩房戶呎售2.47萬元 創一年新高