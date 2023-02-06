東方日報B1：樓市趨穩　65%大屋苑估價升

本港二手樓價逐步由谷底回升，銀行估價亦見回勇。

住宅市場平盤被消化，加上受恢復通關消息帶動，樓價逐步由谷底回升，銀行估價終見回勇。本報統計20個大型二手屋苑單位，佔六成半樓盤估價按月上升，以九龍區屋苑走勢較好，當中，長沙灣碧海藍天及荔枝角美孚新邨單位升幅最顯著，按月分別反彈約4.5%及4.1%。

據滙豐銀行網上資料，該批屋苑佔13個估價止跌回升，相比1月初時全線下挫的頹勢，整體估價明顯從谷底反彈，並以上述兩個項目表現最理想。其中碧海藍天1座高層單位，實用面積約499方呎，估價於1月初跌至約817萬元，本月初明顯回升至854萬元，按月增加約37萬元，連續6個月下跌後回升。

香港置業黃銘傑稱，該屋苑上月錄7宗成交，平均呎價約16,284元，本月則暫未錄得買賣。隨着市況回暖，業主議價空間稍為收窄，該盤入場費較早前回升約5%，現時有約70個買賣放盤，最低入場費約790萬元。

至於美孚新邨3期百老匯街68號高層單位，實用面積約863方呎，估價由去年11月開始一度連跌兩個月，跌至上月約964萬元，而本月初最新估價已回升至約1,004萬元，一個月上升約40萬元。美聯吳志輝指出，該盤上月錄約37宗買賣，平均實用呎價約11,219元，農曆新年後二手睇樓趨活躍。

至於新界屋苑將軍澳新都城單位估價也有不俗走勢，屋苑2期2座低層單位，實用面積約538方呎，估價終止連跌8個月的頹勢，本月初錄約732萬元，較對上一個月回升約22萬元或約3.1%。中原柯勇指出，屋苑2月暫錄3宗成交。

美聯黃少明則指，該項目2期7座高層H室，實用面積約538方呎，三房連套房間隔，原業主計劃移民，去年4月開價923萬元放盤，近日減至800萬元沽，呎價約14,870元。單位約4年半貶值約75萬元。

此外，港島區以鰂魚涌康怡花園及同區太古城兩大指標屋苑估價升勢較好，分別按月升約2.5%及2.4%，當中，康怡花園E座中層戶，實用面積約524方呎，最新估價約736萬元，按月反彈約18萬元。而其餘估價報升屋苑按月升幅介乎約0.3至2.3%不等。

此外，餘下7個估價仍未回升屋苑，當中有4個已經成功止跌，包括沙田第一城、茶果嶺麗港城、鴨脷洲海怡半島及牛頭角淘大花園，過去一個月估價並未出現變化。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近期樓價趨升，二手業主叫價取態轉強，如康怡花園等早前價格「超跌」的屋苑，近日成交價已反彈約6%，由於銀行估價較為滯後，料會繼續追趕樓價升勢。

他續稱，在通關及防疫措施放寬等利好消息下，加上息口相信已經近乎見頂，預計上半年樓價會有較強上升動力，預料將有約5至8%的增長。