周樂樂：大市短線有調整壓力　關注業績好轉行業

過去一周，A股滬弱深強，各個重要指數漲跌不一。其中，中小100漲1.7%領漲，而上證50卻跌2.19%領跌。申万一級行業中，18個上漲，13個跌，其中，最強的三大行業是汽車、計算機與國防軍工，最弱的三大行業是銀行、非銀金融與家用電器。數據上看，市場走勢出現分歧，資金流入成長性行業明顯，流出地產與金融產業鏈明顯。

從國內市場看，2022年12月全面放開疫情防控後，政府出台政策全力拯救經濟，同時，正收回收縮型政策，加大推出擴張型政策，全力挽回市場參與者的信心。1月份經濟領先指標製造業PMI與非製造業PMI都重回50臨界點之上，反映了國內製造業與服務業景氣回升，經濟基本沒迎來止跌回升。認為因國內政府繼續推行寬鬆貨幣政策與擴張性財政政策，國內經濟將進入復甦期，企業業績將好轉，人民幣能繼續升值趨勢，利好於港股、A股等中國資產的表現。需要強調的是國內即將實施全面註冊制，短期市場可能因市場憂慮上市公司數量與發行股票增加而出現調整，但中線看，實施註冊制利於更多符合產業趨勢的新興產業上市融資，投資者能夠投資到更多好符合產業趨勢的優秀企業。

從環球市場看，被譽為發達國家加息最鷹派的加拿大央行於1月25日已明確表示暫停加息，成為首個暫停加息的G7央行，同時，美國聯儲局2月2日放緩加息幅度至25個基點，反映了通脹壓力減弱回落，經濟有衰退壓力，使發達國家央行將放緩加息或停止加息，政府重心從抗通脹逐步調回到恢復經濟增長，這預期有利於國際資金回流股市等。然而，雖然聯儲局加息接近尾聲，但是聯儲局緊縮政策並非正式轉向，繼續加息與縮表。認為市場對利率高點與縮表節奏的看法存在分歧，將使短期漲幅過大的市場出現調整的可能，而中線看，美國已進入加息後周期，市場每次調整都是中線買入的機會。

展望後市，預計大市短期調整壓力，可關注業績反轉與成長邏輯確定性高的行業個股機會。策略上，把握新能源、新能源汽車等炒作業績預期的行情，數字產業受政策扶持帶來的行情，以及互聯網科技、文化娛樂、醫療醫藥等調整後回昇機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂