港股黑期低水150點　比特幣跌1.5%

●踏入亞洲時段，美匯指數靠穩，報103.05；港匯見7.8459；離岸人民幣(CNH)報6.8261；美元兌日圓處132.11；歐元報1.0788，英鎊報1.204。金價處1,865.88美元。布油報80.07美元，紐油報73.52美元。比特幣跌1.5%，至2.29萬美元。道指期貨跌60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水150點。

●道指上周五(3日)失守34,000點關，收報33,926點，跌127點或0.38%；標指收報4,136點，跌43點或1.04%；納指收報12,006點，跌193點或1.59%。全星期計，道指累跌0.15%；標指及納指分別累升1.6%和3.3%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21,532點，跌127點。

●2月恒生指數夜期收報21,547點，跌96點，低水113點，成交22,402張。

●碧桂園上月權益合同銷售金額按年跌逾39%。

●紐約期油上周五收報每桶73.39美元，跌2.49美元或3.28%，全周跌7.9%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.94美元，跌2.23美元或2.71%，全周累跌7.4%。

●紐約期金上周五失守每安士1,900美元關口，收報1,876.6美元，跌54.2美元或2.8%，全周累計跌2.7%。

●英國富時100指數上周五創歷史新高，高見7,906點，收報7,901點，升81點或1.04%；德國DAX指數跌32點或0.21%，收報15,476點；法國CAC指數收報7,233點，升67點或0.94%。

●據報日本政府就下任央行行長事宜接觸現任副行長雨宮正佳，日圓兌美元跌至132水平。

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