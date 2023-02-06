億華通超額配股權獲部分行使 調入港股通股份名單
2023年02月06日 08:03
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億華通(02402)宣布，超額配股權已由聯席全球協調人於2月3日交易時段後部分行使，涉及合共67.045萬股H股，約佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份的3.8%，由公司按發售價每股H股60港元發行，公司額外淨籌約3,920萬元。相關超額配發股份將用於補足國際發售的超額分配及以便向已同意延遲交付根據其基石投資協議認購的相關發售股份的Astonish Investment交付相關發售股份。相關超額配發股份預計將在2月8日上午9時正開始於聯交所主板上市及買賣。
公司宣布，全球發售的相關穩定價格期間於2月4日結束。穩定價格操作人在穩定價格期間採取的穩定價格行動包括：國際發售中超額分配合共264.42萬股H股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數(超額配股權獲行使前)的15%；在市場上按每股H股58.2元至60元的價格範圍陸續購買合共197.375萬股H股，約佔超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的11.2%；及聯席全球協調人部分行使超額配股權。聯席全球協調人尚未行使的部分超額配股權於2月4日失效。
另外，深交所公布，因億華通在香港市場價格穩定期結束且相應A股上市滿10個交易日，調入港股通標的證券名單，自周一(6日)起生效。