港股挫逾500點 ATMJ跌3至4% 滙豐逆市靠穩

美債息急升，帶動美匯指數飆至103水平，利淡大市氣氛。港股連日下挫，恒生指數跌幅擴至超過500點，低見21,123點，國企指數跌220點；科技指數跌170點，主板成交200億港元。

大型科網股沽壓加劇，百度跌5.3%；阿里巴巴及京東集團跌4.2%；騰訊跌3.4%；美團跌3.3%；小米集團跌2.2%。

金融股合力拖低大市，招商銀行跌4.1%；香港交易所跌3.3%；中國平安跌3.1%；工商銀行跌2%；建設銀行跌1.4%。滙豐控股及友邦保險逆市靠穩。

【09:20】港股續跌 ATMJ挫2至3% 滙豐靠穩

美匯轉強影響大市氣氛，港股開市跌311點或1.43%，恒生指數報21,349點；國企指數低開144點或1.96%，報7,242點；科技指數跌118點或2.55%，報4,515點。

大型科網股領跌，百度跌近5%；京東集團跌3.8%；阿里巴巴跌3.7%；美團跌2.9%；騰訊跌2.5%；小米集團跌2%；網易跌0.5%。

金融股個別發展，中國平安跌2.5%；招商銀行跌2%；香港交易所跌1.4%；建設銀行及工商銀行跌1%。友邦保險逆市升1.2%；滙豐控股升0.1%。