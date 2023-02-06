【產經直播】港股調整　做淡值博？

恒指上周累跌逾千點，結束連續6周升勢，調整幅度仲有幾深？美國1月非農就業新增職位出乎意料強勁，加上失業率跌至53年新低，沖淡市場對聯儲局收緊貨幣政府步入尾聲的憧憬，美股上周五(3日)回吐，港股難獨善其身？

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