【產經直播】港股調整 做淡值博？
2023年02月06日 09:46
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恒指上周累跌逾千點，結束連續6周升勢，調整幅度仲有幾深？美國1月非農就業新增職位出乎意料強勁，加上失業率跌至53年新低，沖淡市場對聯儲局收緊貨幣政府步入尾聲的憧憬，美股上周五(3日)回吐，港股難獨善其身？
股神巴菲特日前再次披露減持比亞迪(01211)，已是自去年8月起第8次披露減持，其持倉累減1/3。不過比亞迪早前發盈喜，1月汽車交付量亦遠勝其他車企，即使面對減價戰下，龍頭地位難撼動？
另外，中芯國際(00981)本周公布去第四季及全年業績，績前部署值博？
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