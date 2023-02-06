金管局：支援中小企措施將以「循序漸退」方式退出

金管局周一(6日)向立法會財經事務委員會簡報金管局工作及政策，總裁余偉文預計，今年香港經濟會有所反彈，但前景仍存在不明朗性。被問及還息不還本等計劃退場問題，余担言支援中小企措施十分重要，但並不會長期推行，未來將會以「循序漸退」方式退出。

余表示，歐美經濟放緩，或會對香港出口造成壓力；同時，隨着內地防疫政策改變，開放對港陸路貨物運輸，而且旅客增加，利好零售餐飲業，相信對香港出口及經濟有幫助。面對地緣政治不明朗、中美關係緊張等，對香港及環球有影響，他認為不同金融機已知悉有關狀況，有計劃去應對。他再提醒，鑑於美國利率未知何時見頂，金融市場料續波動，市民做借貸時須留意利率風險。

內房債危機未完全解決，金管局副總裁阮國恒承認，對香港銀行體系風險敝口有壓力，不過銀行風險未見過度集中，撥備亦充足，長期來看仍處安全水平。

外匯基金去年錄得虧損2,024億元，投資回報率為負4.4%。金管局副總裁李達志期望，市場用長遠角度衡量外匯基金表現，歷年來其累計回報達到4.5%，高於通脹，推算今年1月投資收入已轉正數。