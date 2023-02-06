【高盛推介】騰訊跌幅收窄 資金積極吸納好倉
2023年02月06日 11:03
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(3日)低開高走，升約0.4%，周一(6日)早段下跌。早上開市隨即失守380港元水平，低開約2.5%後早段曾最低跌至368.6元，及後跌幅收窄。現報375.6元，跌約2.4%。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周一至上周三共錄得約2.09億元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周三及上周四共錄得約1,790萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，可見北水上周五繼續沽出騰訊，錄得約7.9億元資金淨賣出。
觀察市場上的認購證，可見行使價456元附近、今年5月到期的是目前非常突出的條款，亦是今年4至6月到期、行使價380至480元間、100兌1產品中唯一的低面值條款。當中有5隻相近產品，投資者如看好可留意當中槓桿最高的騰訊購(12764)。
騰訊購12764，行使價456.04元，2023年5月2日到期，實際槓桿10.6倍，突出條款。
騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿6.7倍，中年期。
騰訊購11917，行使價430元，2023年7月11日到期，實際槓桿7.1倍，活躍條款。
騰訊牛50098，收回價360元，行使價357.2元，換股比率500，槓桿比率22.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿。
騰訊熊51602，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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